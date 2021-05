Michael Jordan se una a Lebron James en Space Jam 2

Con la estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, encabezando el proyecto Space Jam: A New Legacy, pocos imaginarían a Michael Jordan regresando a la actuación. Y sin embargo, aquí estamos.

Mientras circulaba, el actor Don Cheadle no solo se burló de la aparición del ex ícono de los Chicago Bulls, sino que lo confirma rotundamente, aunque es un poco críptico. “Michael Jordan está en la película”, dice Cheadle en la marca de las 9:02 del video anterior. “Pero no de la forma en que lo esperarías”.

De todos modos, volviendo a Space Jam: A New Legacy. Es importante señalar, al igual que el proyecto que Michael Jordan encabezó en su día, que esta película es para niños. Sigue siendo gracioso que los adultos mayores tengan opiniones muy fuertes sobre una película para niños cada vez que ven una filtración o LeBron James dice algo sobre el proyecto.

No obstante, que comiencen las teorías. ¿Cuál creen ustedes que será su papel (asumiendo que Don no esté bromeando)? ¿Serán solo clips antiguos de Michael Jordan? ¿Quizás saldrá de la nada para darle un consejo de vida a LeBron James? ¿Estará la GOAT en Space Jam: A New Legacy?