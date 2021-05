Reacción ante convocatoria a elecciones: CNE no garantiza imparcialidad #14May

La convocatoria a las elecciones de gobernadores, legisladores regionales y alcaldes, prevista para el próximo 21 de noviembre, en el sector mayoritario de oposición, no despierta interés, sino más bien rechazo. Así se desprende de las opiniones emitidas por personalidades con experiencia política, consultadas por Elimpulso.com.

CNE bajo dominio del régimen

El ingeniero Enrique Finol, quien fue ministro de Hugo Chávez y, luego de irse a la oposición, formó parte del comité nacional de consulta popular del 7 al 12 de diciembre del 2020, reiteró que se mantienen firmes las decisiones tomadas en esa ocasión, porque nada ha cambiado.

En consecuencia persisten los venezolanos, en su mayoría, en considerar, primeramente, que la presidencia de Nicolás Maduro es producto de la usurpación; segundo, es ilegítima la elección de la Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez y, tercero, que se cuenta con el apoyo internacional en la lucha por restablecer la democracia.

“Ese Consejo Nacional Electoral, escogido por esa Asamblea Nacional, no tiene ninguna validez y, por lo tanto, ninguna elección que organice y lleve a cabo ese organismo tampoco tendrá validez alguna. Ese CNE está dominado en todas sus estructuras por el régimen de Maduro y ninguna representación tiene los dos rectores que, supuestamente, no son afines al oficialismo, porque no tendrán otra decisión que la impuesta por Miraflores. Quienes tenemos criterio de oposición sostenemos firmemente la decisión de no participar en ningún proceso electoral con ese CNE. Lo primero que solicitamos es que haya elecciones presidenciales, para que la usurpación cese y pueda despejarse el camino hacia la democracia”, sostuvo Finol.

Auténtica AD no ha fijado posición

La doctora Sobella Mejías, ex rectora del CNE y actual secretaria general seccional de Acción Democrática en el estado Lara, dijo que todavía su partido, al cual calificó como el auténtico, no ha fijado posición respecto a este proceso electoral.

Sin embargo, existen condiciones que se deben tomar en cuenta para que haya unas elecciones, como las de la liberación de todos los presos políticos, el retorno a la legalidad de los partidos que han sido inhabilitados, la verificación internacional y, por supuesto, un CNE que garantice imparcialidad.

“Un proceso como éste puede, técnicamente hablando, realizarse en seis meses; pero, en lo que respecta al plano político hay mucha tela por cortar y eso es materia de los partidos que realmente forman parte de la verdadera oposición”, declaró.

Expectativa creciente

Para el doctor Juan Vilera, diputado de la legítima Asamblea Nacional y ex director de orgaismos electorales regionales del CNE, la expectativa que hay en el país es creciente.

“Porque tenemos conocimiento de que Juan Guaidó está considerando la posibilidad de reunirse con Maduro, lo que no augura nada positivo, porque el presidente usurpador tiene entre ceja y ceja mantenerse en el poder y, por supuesto, no está dispuesto a ceder ni un ápice en ese particular. Al mismo tiempo, unas elecciones que lleve a cabo este CNE no tiene ninguna garantía de imparcialidad, transparencia, ni legalidad. Que haya dos rectores de oposición, no es creíble, porque de la verdadera oposición no lo son. A la luz de la opinión pública, no sabemos cómo llegaron a ser rectores del CNE y, por ejemplo, Enrique Márquez, que alguna vez perteneció a un partido democrático, está respondiendo a sus intereses personales. No hay claridad en lo que se está diciendo sobre el encuentro de Guaidó con Maduro, porque a nosotros, los que estamos en la oposición, no se nos ha informado qué va a ocurrir a ciencia cierta,

Yo no creo en Maduro”, afirmó.

“Porque Maduro no va a salir de la presidencia, por cuanto es un dictador y no tiene el más mínimo principio de respeto a quienes no comulgan con sus ideas. Ese CNE es peor que los anteriores nombrados durante este régimen, por cuanto sus rectores están plenamente identificados con el oficialismo y ya no pueden engañar a nadie”, destacó.