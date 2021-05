Cinco sectores de El Tigre tienen cuatro años sin Cantv

1176905

El Tigre.- Las quejas en contra la empresa Cantv son continúas en el sur de Anzoátegui, específicamente en la ciudad de El Tigre. Allí hay usuarios que tienen cuatro años sin el servicio, a pesar de realizar los reportes correspondiente para que se solvente la problemática, que les impide hacer uso de la línea telefónica y del internet.

Residentes de los sectores Pueblo Nuevo Sur, Inavi, 25 de mayo y Valle de Guanipa denunciaron a El Pitazo, este viernes 14 de mayo, sus casos con la intención que alguna autoridad de la empresa los ayude a lograr una solución para que el servicio les sea restituido, tanto la línea telefónica como el internet.

Mariela Guzmán, reside en la calle 13 sur del sector Pueblo Nuevo Sur, y contó que ya perdió la cuenta de la cantidad de veces que ha reportado su caso en la oficina de Cantv.

«Ya estoy cansada de que me digan lo mismo, que no se puede solventar porque es un problema con los cables y no tienen disposición. Pero cuando por el sector pasa algún técnico de la empresa y le pido que revise los cables me pide dinero», aseguró Guzmán.

LEE TAMBIÉN Cinco apagones diarios reportan habitantes de la zona oeste en Anzoátegui

Guzmán aseveró que a principios del año 2020 le pedían 30 dólares para restituir el servicio, pero ahora le exigen hasta 80 dólares. «No puedo pagar eso porque simplemente no los tengo y para hacer un gasto de esa cantidad prefiero invertirlo en comida», sentenció.

Una situación similar padece Ligia Martínez, quien habita en la calle 31 del sector Valle de Guanipa. «Son cuatro años los que tenemos ya esperando que Cantv se digne a solventar la falla, que afecta a todos los que vivimos en la calle y somos usuarios de la empresa. Exigimos una respuesta porque en otras zonas han arreglado la problemática», dijo.

El miércoles 12 de mayo, a través de una nota de prensa, Cantv informó que restituyó los servicios de telecomunicaciones a 582 suscriptores en el municipio Simón Rodríguez. Esto con labores de mantenimiento correctivo y con la sustitución de cables averiados por humedad en la red local de los sectores Villa Hermosa y La Esperanza.

Además comunicaron que ejecutaron maniobras correctivas en medios de transmisión de la avenida Rotaria y las comunidades Inavi, Las Delicias y Calle Arismendi del sector San José. Sin embargo, la residente del sector Inavi, Anais Díaz, precisó que en su casa tienen ya casi tres años sin el servicio y aunque han reparado varios casos hay varios usuarios aún padeciendo.

Marinelid MarcanoOriente

Marinelid MarcanoOriente