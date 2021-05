EE. UU. | Cinco puntos que deben saber los venezolanos para solicitar el TPS

1176020

Caracas.- James Story, embajador de EE.UU. para Venezuela, y Ana Santiago, directora de comunicaciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis), respondieron el jueves 13 de mayo una serie de preguntas sobre el Estatuto de Protección Temporal (TPS) para venezolanos.

Ana Santiago recordó que entre los beneficios principales del TPS se encuentra el permiso de trabajo y la posibilidad de viajar fuera de Estados Unidos, «Hay más de 300.000 venezolanos que serán beneficiados (…); exhortamos a las personas a que apliquen lo antes posible».

¿Quiénes pueden aplicar al TPS?

Los ciudadanos de nacionalidad venezolana que ingresaron a Estados Unidos antes del 9 de marzo de 2021 pueden aplicar al TPS. Santiago mencionó que aquellas personas que posean doble nacionalidad, siendo una de ellas la venezolana, también pueden aplicar al estatuto.

El embajador expresó que ante la ola de ingresos irregulares por la frontera terrestre entre México y EE.UU. de venezolanos ha surgido la duda de si pueden o no aplicar al estatuto. «Me preguntaron si los venezolanos que están ingresando pueden aplicar al TPS, y hasta donde se sabe no pueden, puesto que deben demostrar haber estado antes del 9 de marzo de 2021 en territorio estadounidense».

¿Solicitar el TPS afecta el proceso de asilo?

Santiago aseguró que solicitar el TPS no afecta las solicitudes de asilo ni ningún otro trámite migratorio que se encuentre activo y explicó que pueden llevarse en conjunto. «Todas las personas que hayan aplicado para asilo y creen que pueden aplicar al TPS, háganlo inmediatamente».

La directora de comunicaciones de Uscis expresó que en caso de que el asilo no sea aprobado, la persona aún seguirá amparada por el TPS y podrá permanecer en los Estados Unidos. De igual modo, destacó que el TPS no afecta los procesos de solicitud de visa. «El TPS no impide que ellos -los ciudadanos venezolanos- quieran renovar esa visa que poseen».

Sostuvo que los venezolanos cuyo permiso de residencia está por vencerse se encuentran a salvo de sanciones o deportaciones, si ya poseen la constancia de solicitud del TPS. «No importa cuál sea su estatus migratorio, tienen hasta el 5 de septiembre del 2021 para aplicar».

¿Se puede aplicar con el pasaporte venezolano vencido?

La funcionaria destacó que los venezolanos que poseen el pasaporte vencido pueden presentarlo como constancia de poseer dicha nacionalidad al momento de aplicar al TPS.

¿Cuáles son los formularios para aplicar al TPS?

El primer paso para solicitar el estatuto es ingresar a la página del Uscis (www.uscis.gob) y descargar los tres formularios necesarios para iniciar el proceso. En la sección de formularios se encuentran los archivos descargables junto a las instrucciones de llenado.

El formulario I-821 está designado para solicitar el TPS; el mismo puede ir acompañado del formulario I-765 que sirve para aplicar a la Autorización de Empleo (EAD). En caso de que el ciudadano solicitante no posea recursos de pago, puede solicitar una extensión de tarifas mediante el formulario I-912.

¿Se puede viajar a Venezuela con el TPS?

Según el embajador Story, una de las preguntas más frecuentes por parte de los venezolanos con respecto al TPS es si el mismo les permite viajar a Venezuela. «Es una pregunta muy buena, pero no estoy preparada para dar una respuesta en este momento. Yo puedo investigar más y luego dar información, pero no quiero dar una respuesta que no sea correcta«, dijo Ana Santiago.

