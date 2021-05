EEUU | Fauci y Epsy Campbell Barr lideran Conferencia de Seguridad

El principal epidemiólogo del Gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci y la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr, encabezan la lista de ponentes de la sexta Conferencia Anual de Seguridad Hemisférica, que se celebrará a partir del próximo lunes de manera virtual.

Organizada por el Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) y por el Centro Kimberly Green para América Latina y el Caribe (LACC), la HSC incluirá 10 debates virtuales centrados en la seguridad del hemisferio occidental con sesiones en inglés, español y portugués, que se transmitirán en directo.

Fauci y la vicepresidenta de Costa Rica se unirán a líderes de opinión y expertos en seguridad de todo el hemisferio en una serie de charlas que concluirán el viernes 21 de mayo.

«Después de organizar con éxito el HSC del año pasado de manera virtual, estábamos ansiosos por mantener el mismo formato este año», señaló en un comunicado Brian Fonseca, director del Instituto Gordon.

El HSC de este año incluirá una variedad de discusiones como lo es una charla sobre los desafíos políticos y de seguridad en Centroamérica y el Caribe, que presentará la vicepresidenta Campbell Barr junto a Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica y director del LACC. Este encuentro tendrá lugar el martes 18 de mayo.

On Tuesday, May 18th at 1 PM, VP of Costa Rica, @epsycampbell will be at #HSC2021 to discuss Political and Security Challenges in Central America and the Caribbean with @luisguillermosr, former President of Costa Rica and Director of @FIULACC

Register: https://t.co/DkoRk4E9i3 pic.twitter.com/7SS0mn5Ty4

— The Gordon Institute (@GordonInstitute) May 14, 2021