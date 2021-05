EL mensaje de Magic Johnson para Alex Rodriguez tras compra de los Minnesota Timberwolves

El mensaje de la leyenda de la NBA, Magic Johnson para Alex Rodriguez tras compra de los Minnesota Timberwolves.

La leyenda de Los Angeles Lakers, Magic Johnson, sabe un par de cosas sobre lo que se necesita para ayudar a poseer y dirigir un equipo de la NBA. Magic tiene intereses de propiedad tanto en Los Angeles Dodgers como en Los Angeles Sparks, después de todo. Alex Rodríguez recientemente fue 50/50 en la compra de los Timberwolves de Minnesota y Johnson saltó a Twitter para conocer su respuesta a la noticia.

Alex Rodríguez y Marc Lore, ex presidente y director ejecutivo de Walmart, compraron los Timberwolves por $ 1.5 mil millones. Shams Charania informó que será una compra de 50/50 entre los dos lados para el equipo de la NBA de Minnesota.

Aquí el mensaje:

“¡Felicitaciones a mi buen amigo Alex Rodríguez por convertirse en propietario de la NBA al comprar los Minnesota Timberwolves! @AROD”

Congratulations to my good friend Alex Rodriguez on becoming an NBA owner by purchasing the Minnesota Timberwolves! @AROD

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) May 14, 2021