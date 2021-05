España | Giulia D’Urso, la explosiva influencer masacrada y acusada de topo en la fiesta de Lukaku y Achraf

Giulia D’Urso está en el punto de mira en Italia. Varias informaciones apuntan que la explosiva influencer pudo ser el topo de la fiesta clandestina que montó Lukaku para celebrar su cumpleaños, a la que acudieron varios jugadores del Inter de Milán, entre ellos Achraf. Los Carabinieri fueron alertados de lo que estaba ocurriendo y acudieron al hotel en el que había más de 20 personas de fiesta, sancionando a todos y disuadiendo al personal.

Resulta que Giulia D’Urso, muy conocida en Italia por sus sugerentes posados en las redes y por haber participado en programas de televisión como ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, estuvo en esa cena/fiesta organizada por Lukaku, saltándose las restricciones del país transalpino. Se arrepiente de haber acudido e incluso se disculpa por ello, pero a la vez estalla ante las informaciones de que fue ella la que alertó y llamó a la Policía.

«Me equivoqué al ir a esa cena, pero me están matando y no he hecho nada. No soy tan estúpida como para haber llamado a la Policía. También dicen que me multaron pero eso tampoco es cierto. Lo único que me equivoqué es haber asistido a esa cena, pero no tengo que ser masacrada así», dijo Giulia en sus redes sociales, insistiendo en que se están contando «falsedades sobre ella» y también anunciando que va a defenderse en los tribunales.

Giulia D’Urso, nacida en 1995, originaria de Salento, es una modelo e influencer que debe su notoriedad a su participación en el famoso ‘reality’ de Mediaset, donde encontró el amor pero no le duró demasiado. Nacida en Puglia, se mudó a Milán y ha ido creciendo en las redes sociales a base de explosivos posados y también de su coqueteo con figuras como futbolistas o influencers italianos.