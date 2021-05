El jugador mexicano de los Warriors, Juan Toscano llora en plena conferencia de presa tras firmar contrato oficial de la NBA.

Desde que entró en la cancha para los Golden State Warriors, Juan Toscano-Anderson lo ha dado todo. Es por eso que cuando se anunció la noticia de que los Dubs lo firmarían con un contrato oficial de dos años, realmente se lo ganó.

En un momento conmovedor que debería hacer llorar a todos los fanáticos de los Warriors, JTA llamó a su madre justo después de firmar oficialmente su contrato:

Made it official and called mom ♥️ pic.twitter.com/iZ9Dskaunw

— Golden State Warriors (@warriors) May 14, 2021