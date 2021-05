Perú | Los vínculos con el Movadef que Castillo se empeña en eludir

Conare y Proseguir se unieron para elegirlo cabeza del comité de lucha de la huelga del 2017

Un informe del 2017 de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) revelaba los vínculos del entonces dirigente magisterial Pedro Castillo –quien ese año encabezó una huelga docente por más de dos meses- con personajes ligados al Movadef, brazo político o fachada de la organización terrorista Sendero Luminoso.

El mencionado informe fue presentado ante el Congreso en agosto de ese año por el entonces ministro del Interior, Carlos Basombrío, e iba acompañado de fotografías y demás señas de una serie de personajes sin cuya participación Castillo no habría sido elegido presidente del Comité de Lucha de la huelga magisterial del 2017.

Según el documento de inteligencia, este entorno que rodeaba a Castillo estaba integrado por dirigentes del Comité Nacional de Reorientación (Conare) del Sutep, el que a su vez se encontraba divido en dos facciones: el Conare Movadef y el Proseguir.

Por el lado del primer Conare el informe de Dircote pone en evidencia a Lucio Ccallo Ccallata y César Tito Rojas, quienes forman parte de esta facción que se pliega a los planteamientos de Abimael Guzmán. Mientras que Proseguir, con Zenón Pantoja como representante, apuesta más bien por el retorno a la sanguinaria lucha armada.

De acuerdo con el mencionado informe, estas dos grupos ligados a la organización terrorista fueron los que eligieron a Castillo, en una convención realizada en Lima el 17 de junio del 2017, como presidente del Comité Nacional de Lucha de la huelga magisterial que promovieron estas facciones del Sutep, consiguiendo así su reunificación.

ELECCIÓN

El informe de inteligencia muestra fotografías donde se observa a Lucio Ccallo Ccallata sentado junto a Pedro Castillo en la mesa central del evento, mientras que en otros rincones del salón se encuentra participando también de la reunión Zenón Pantoja, detenido en 2012 por promover protestas violentistas en Huancavelica y denunciado ante el Ministerio Público como cabecilla de la organización criminal “Los protestantes del Sur”.

También se aprecia en el material gráfico a otro personaje que ha cobrado notoriedad por estos días: Edgar Nivardo Tello Montes, recientemente elegido congresista por Perú Libre, a quien Dircote identificó claramente como integrante del Movadef y lo mismo fue ratificado entonces también por Basombrío ante el Congreso.

Como señaló el entonces ministro durante su exposición, el mencionado evento del 17 de junio tuvo como objetivo la reunificación de los Conares en consonancia con los lineamientos programáticos del Movadef.

“Pedro Castillo es el punto de convergencia para la unión del Movadef y Proseguir”, señalaba entonces Basombrío Iglesias.

“Si uno está en la mesa directiva de la unificación de los dos Sutep-Conare y lo eligen como el presidente del comité de lucha, no es porque sea un maestro que no tiene ninguna vinculación con ellos. (…) A mí personalmente me parece un elemento muy poderoso que estos señores hayan escogido como su representante a Pedro Castillo”, señaló en otro momento Basombrío.

FOTOGRAFÍAS

El informe de inteligencia de la Dircote muestra también fotografías de Pedro Castillo con Lucio Ccallo Ccallata en el Congreso con motivo de la mencionada huelga magisterial. Además se presentan evidencias que vinculan directamente al virtual congresista Edgar Tello Montes con el Conare Sutep, con fotografías que lo captan arengando en la misma Plaza San Martín donde también hacía acto de presencia Oswaldo Esquivel, nada menos que el secretario de prensa del Movadef.

También otra fotografía del 12 de julio del 2017 muestra al hoy candidato presidencial en otra asamblea sindical de respaldo de ambas facciones del Conare a su recientemente electo presidente del Comité de Lucha.

Rodeando a Castillo se ve nada menos que a César Tito Rojas, que en el informe de la Dircote presentado por Basombrío aparece mencionado también. Y es que dicho personaje fue elegido en el 2010 como presidente del Comité Electoral del Movadef en un congreso llevado a cabo por esta organización terrorista, con la presencia de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en pleno.

Cabe señalar que Tito Rojas es uno de los docentes que se encuentra involucrado en el llamado Caso Perseo, que investiga a cabecillas de Sendero y Movadef, el mismo que continúa abierto hasta la fecha. Como se recuerda, conocidos personajes del Movadef como Alfredo Crespo, Manuel Fajardo, entre otros fueron involucrados y algunos hasta tuvieron prisión preventiva.

En la citada fotografía también aparecen flanqueando a Castillo el dirigente de Proseguir Zenón Pantoja y Vicenta Angulo Rejas, quien también mencionada en el informe de Dircote con “referencias en investigaciones por Delitos de Terrorismo”.

DISFRAZ DE OVEJA

Para las fuentes consultadas, lo ocurrido en el 2017 llama mucho la atención porque esa fue la única vez en que estas dos facciones del Conare, Movadef y Proseguir, se juntaron.

“Zenon Pantoja, según el Servicio de Inteligencia pertenece a proseguir, y (César) Tito Rojas, Lucio Ccallo Callata pertenecen al Movadef, y estas dos se juntaron y convocaron supuestamente a una reunión magisterial nacional y ahí lo eligieron a la ovejita (Pedro Castillo) como dirigente del magisterio”, relatan.

Al respecto, manifestaron que la intención de aquella acción era “tratar de desaparecer al Sutep”.

“De igual manera, varios congresistas de esa época dieron cabida a un personaje (Castillo) con gruesos vínculos con el Movadef, con Sendero, como lo confirmó el Servicio de inteligencia. Les dieron un espacio político que en su debida oportunidad debió haberse frenado”, consideraron.

IDEOLOGIZADO

Por su parte, el experto en temas de terrorismo Pedro Yaranga ratificó que, en efecto, los nombres que menciona el informe de inteligencia corresponden a dirigentes del Conare, que a su vez también son dirigentes del Movadef, “como el caso del señor Tello Montes, que es el responsable de Lima”.

“Eso es una muestra de que el Conare es un brazo político del Movadef y que sigue operando con la misma estrategia. Se está demostrando que en los últimos años hubo una infiltración masiva a diversos partidos políticos, y el más infiltrado en este caso es Perú Libre”, declaró a LA RAZÓN.

Recordó que, en efecto, en plena huelga del 2017 asume Castillo la presidencia del comité de lucha y para ello estuvo siempre rodeado de los dirigentes de Conare y de Movadef. “De hecho, un dirigente al que estos grupos de fachada han designado siempre en el camino tiende a politizarse e ideologizarse, porque esa es la estrategia que siempre utiliza Sendero Luminoso”, sostuvo Yaranga Quispe.

Manifestó que antes a los grupos de fachada los militarizaban en el camino, pero ahora la estrategia consiste en la ideologización de estos grupos, por lo que probablemente el señor Castillo haya pasado por este proceso y esté más cercano a Movadef.

SE ESTÁN PREPARANDO

Con respecto a Conare y Movadef en la actualidad, Yaranga manifestó que ellos continúan trabajando, realizando programas anuales como suelen hacer, y que probablemente los programas anuales del año pasado hayan tenido como objetivo la infiltración en el sistema de partidos.

“Tras la infiltración, ahora lo siguiente es ya prepararse para tomar el poder, porque como ha señalado en más de una oportunidad el señor Vladimir Cerrón (fundador de Perú Libre), la posibilidad que ellos tienen no solo es intentar tomar el poder a través de las armas, porque ahora eso es casi imposible. Entonces lo que quieren es tomar el poder a través de las elecciones, pero estando en el poder ellos impondrán su plataforma de lucha”, sostuvo el experto.

El objetivo final, manifestó, es la aplicación del modelo estatista que nos convertiría en otra Venezuela, con acaparamiento de todas las instituciones y nacionalización de empresas, como ha planteado Castillo en más de una oportunidad.

LAS SEÑALES

En entrevista con LA RAZÓN, Marcos Ibazeta, expresidente de la Sala Nacional Antiterrorismo, manifestó hace unos días que la relación de Perú Libre con movimientos prosenderistas, como el Movadef en efecto existe, y se refleja por ejemplo en la participación de los congresistas, en su lenguaje, la ideología que predican, y en que son contrarios al sistema democrático. “Ellos quieren destruir la institucionalidad”, sostuvo.

Para Ibazeta, el mayor riesgo que corre el Perú de llegar a Perú libre al poder es que se cumpla el principal objetivo de Abimael Guzmán: la amnistía general. “Perú Libre puede lograr ese marco legal solamente con una Asamblea Constituyente donde tengan mayoría. Por eso el partido de Pedro Castillo insiste en la Constituyente”, alertó Ibazeta.