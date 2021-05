REPORTE: Brooklyn Nets pierden otra de sus estrellas por lesión

El gran equipo de los Brooklyn Nets pierden otra de sus estrellas por lesión, esta vez es el francotirador de la NBA, Joe Harris.

Justo cuando los Brooklyn Nets finalmente parecían tener un certificado de buena salud para sus peces gordos, pierden otro. Se espera que el francotirador Joe Harris se pierda los dos últimos juegos de la temporada regular.

El alero de los Nets está lidiando con una distensión en el glúteo izquierdo que le está causando molestias, según informó la fuente de ESPN Malika Andrews. La buena noticia es que la lesión no parece ser lo suficientemente grave como para mantenerlo fuera de los playoffs de la NBA.

Steve Nash said Harris had imaging done that revealed the strain. Harris will be out through this weekend, but Nash said the expectation is that he will be ready for the playoffs. https://t.co/kk9JDMH1A8

— Malika Andrews (@malika_andrews) May 15, 2021