Russell Westbrook tambien rompe record de asistencias de John Stockton

La NBA ha estado caliente por Russell Westbrook en las últimas semanas. La estrella de los Washington Wizards ya rompió el récord de triple-dobles de la leyenda Oscar Robertson.

Westbrook ya está construyendo su ventaja sobre el resto de la NBA, ya que Brodie logró su 183 ° triple-doble contra los Cleveland Cavaliers el viernes por la noche. Su línea de estadísticas final fue alucinante, pero parece normal para el escolta de los Wizards hoy en día: 22 puntos, 12 rebotes y 17 asistencias.

Ese enorme total de asistencias continúa la épica racha de juegos del base de los Wizards con 15 o más asistencias, extendiendo esa racha a siete partidos consecutivos. Esa marca lo coloca en los libros de historia con la segunda racha más larga en la historia de la NBA.

Russell Westbrook has 7 straight games with 15+ assists.

According to @EliasSports only John Stockton has had longer streaks in NBA history. pic.twitter.com/ZhcmrYJKQO

