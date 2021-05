Una barquisimetana quiere escribir la nueva Constitución de Chile

1176203

Caracas. Cristina Beatriz Bastidas González hizo el viaje inverso de su madre y abuelos, quienes emigraron a Venezuela desde Chile: ella abandonó su Barquisimeto natal en 2011 para establecerse en Santiago de Chile y hoy, al cabo de 10 años, aspira a escribir la nueva Constitución del país austral.

Bastidas, de madre chilena y padre venezolano, tiene doble nacionalidad y se presenta como candidata independiente en la histórica elección de constituyentes que celebra Chile este sábado 15 y domingo 16 de mayo para escoger a los 155 ciudadanos que redactarán una nueva Constitución que reemplazará a la actual, vigente desde la dictadura militar de Augusto Pinochet

La periodista chilena venezolana es también magíster en Lingüística con un diplomado en Comunicación. «Tengo más de 20 años de experiencia en el ámbito de las comunicaciones corporativas, radiales, televisivas y de prensa, además de la danza, el teatro y la cultura en general. He sido docente infantil y de educación universitaria«, destaca en su página web.

«Me siento chilena y quiero visibilizar el tema de la migración ordenada y regular, pero que también existan mecanismos para que no se caiga en la irregularidad y para que los procesos migratorios sean mejores», señala Bastidas a Radio Universo 93.7 FM sobre parte de su propuesta electoral, que contempla también el impulso de un Estado descentralizado.

La constituyente es una elección inédita, pues en 200 años de independencia ninguna de las tres constituciones (1833, 1925 y 1980) de Chile ha sido redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular. Menos aún por un órgano que será paritario, lo que convierte a Chile en el primer país del mundo en tener una carta magna escrita por un número equilibrado de hombres y mujeres.

De Barquisimeto a Santiago

De sus abuelos recuerda que formaron a grandes generaciones de músicos en el Conservatorio de Música Vicente Emilio Sojo en su Barquisimeto natal, y de su decisión de emigrar expresa que el detonante fue el interés en conocer a su familia materna, oriunda del sur de Chile, aunado al empeoramiento de la crisis económica en Venezuela.

La barquisimetana, que se postula como candidata independiente por el Distrito 11 – que abarca los municipios de Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina y Peñalolén, en Santiago -, confiesa además que aún debe superar algunas barreras en Chile para salir adelante, pese a tener la doble nacionalidad y estar afincada en ese país desde hace 10 años.

“Me crié con mis abuelos que siempre hablaron chileno y en Venezuela nadie les exigió que hablaran con acento venezolano, y aquí lamentablemente me lo exigen, en el punto de vista periodístico no he podido dar un salto más allá porque acá, aunque he tenido la suerte de entrar a los medios, me ha sido muy difícil (…) Me he sentido como una extranjera y aún me pasa porque cuesta un poco encajar”, cuenta a El Diario.

Ahora, inmersa en el terreno político, Cristina Bastidas confía en ganar un asiento en la Convención Constitucional que redactará la nueva carta magna, gracias al apoyo de sus compatriotas y parte de la población chilena, entre ellas de Laura Mariana Aylwin Oyarzún, exministra de Educación e hija del expresidente Patricio Aylwin, quien, dice a El Diario, la alentó a postularse como representante de los migrantes venezolanos.

«Quiero a un Chile en crecimiento y no en detrimento, verlo en evolución y no en retraso. Chile sigue siendo, aún, el primer país de Latinoamérica reconocido en todo el mundo por su estabilidad y economía. Todavía le falta mejorar la parte social y humana y por eso estamos aquí. La idea es buscar un equilibrio entre el mercado, el medio ambiente y los derechos de las personas», subraya la candidata a constituyente en su página web.

