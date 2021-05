“Baloncesto no es lo mas importante en este momento”

El baloncesto no es lo más importante para Kyrie Irving en este momento. Esto es exactamente lo que admitió la estrella de los Brooklyn Nets en una entrevista reciente con los playoffs de la NBA en camino.

Cuando se le preguntó cómo se siente acerca de que los Nets recuperen toda su fuerza justo a tiempo para la postemporada, Kyrie Irving cambió completamente de rumbo y compartió por qué el baloncesto no está en su mente en este momento:

“Para mí, personalmente, no estoy realmente, no les voy a mentir”, dijo Irving, a través de Timothy Rapp de Bleacher Report. “Hay muchas cosas que están sucediendo en este mundo, y el baloncesto no es lo más importante para mí en este momento. Están sucediendo muchas cosas en el extranjero. Toda mi gente sigue en cautiverio en todo el mundo y hay mucha deshumanización.

“Así que me disculpo si no me voy a concentrar en las preguntas de todos ustedes. Están pasando demasiadas cosas en el mundo para que yo solo esté hablando de baloncesto. Tengo que concentrarme en esta mierda las 24 horas, los 7 días de la semana, la mayor parte del tiempo, pero en este mundo están pasando demasiadas cosas como para no abordarlas. Es triste ver que la mierda está sucediendo “.

Irving luego continuó diciendo que le han molestado los disturbios en Israel y Palestina en este momento, pero también señaló que está preocupado por los problemas “en todo el mundo”. La estrella de la la NBA no pudo evitar hablar sobre su problema con las personas que son discriminadas por el color de su piel o por su religión.

Kyrie Irving reconoció que todavía está haciendo lo que tiene que hacer en términos de prepararse para el empuje de los playoffs de la NBA con Brooklyn, pero en este punto, su mente está en otra parte:

“Estar en este gimnasio, sí, estoy agradecido por la oportunidad, es una bendición, pero mi objetivo aquí, mi propósito es ayudar a la humanidad”, reiteró Irving. “Y no puedo sentarme aquí y no abordar eso. No me importa de qué lado te encuentres, de cualquier lado, si eres un ser humano y apoyas el esfuerzo contra la guerra que se está llevando a cabo; hay muchas personas que pierden la vida, niños, muchos bebés, eso es justo en lo que estoy enfocado “.

Kyrie Irving no se parece a ningún otro jugador de la NBA en la actualidad. Tiene sus problemas, pero no se puede negar que sigue siendo uno de los mejores jugadores del juego en este momento, incluso las leyendas parecen pensar que sí. Sin embargo, su mente no parece estar en el lugar correcto, y será interesante ver qué tipo de efecto, si es que tiene alguno, tendrá esto en su nivel de juego en la postemporada.