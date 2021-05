#Colombia VIDEO: «Yo nunca he sido títere de nadie»: Iván Duque en entrevista con Patricia Janiot

El Presidente de la República, Iván Duque, habló en una entrevista con la periodista de Univisión, Patricia Janiot, sobre la crisis social y política que enfrenta el país en el marco del Paro Nacional.

Una de las preguntas que le generó molestia al mandatario fue cuando la periodista le preguntó su opinión acerca de que se le catalogara como un títere. “Ahora el propio exmandatario dijo que quieren llevarlo a usted como un títere al próximo proceso electoral para que ganen ellos, decía Uribe refiriéndose al régimen chavista. A eso le están jugando, dijo Uribe ¿Qué opinión le merece que hasta el propio Uribe se refiere a usted como un títere?”, dijo Janiot.

Al respecto, Duque pidió respeto a la periodista, asegurado que jamás ha creído que la política se ejerza por presiones.

“Me da pena Ángela Patricia y yo, con el mayor respeto, creo que es bueno que usted también me respete a mí. Yo nunca he sido títere de nadie y nunca seré títere de nadie. Yo soy el presidente de Colombia y estoy al servicio de los colombianos. Yo nunca he creído en la política que se ejerza por presiones, aquí hemos tenido que sortear las adversidades más grandes que ha vivido este país”, respondió Duque.

Asimismo, explicó que Colombia ha sufrido una de las crisis migratorias que se ha visto en el continente, además de la pandemia. «Hemos tenido que enfrentar una recesión económica derivada de la pandemia. Hemos tenido que enfrentar también circunstancias muy complejas por desastres naturales. Y siempre lo hemos hecho con el amor por este país que me ha caracterizado. Aquí no hay títeres de nadie”, concluyó el mandatario.

Esta fue la respuesta de Iván Duque

Esto se llama una peinada magistral. La que le mete @IvanDuque a @patriciajaniot pic.twitter.com/nJdqVnCwpn — Omar González. (@Omar_Gonzalez74) May 15, 2021

Lea también: Aunque dice que es muy «repelente» con él, Uribe le deseó pronta recuperación a Claudia López

.fb-background-color {

background: #ffffff !important;

}

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {

width: 100% !important;

}





Por: 30 Minutos

Autor: Juliana Montoya

Fecha de publicación: 2021-05-15 21:50:25

Fuente

Apóyanos Compartiendo :