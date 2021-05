Emotivo mensaje de Tim Duncan a Gregg Popovich en ceremonia del Salón de la Fama

Emotivo mensaje de Tim Duncan a Gregg Popovich en ceremonia de introducción del Salón de la Fama de la NBA.

Tim Duncan lo ha hecho todo a lo largo de sus 19 años de carrera en la NBA. La leyenda de los San Antonio Spurs se jacta de una impresionante lista de elogios individuales y logros de equipo que reforzaron su camino hacia Springfield.

Duncan tiene que ver con la coherencia, lo que nos lleva a una figura constante que tuvo un impacto significativo en su carrera: Gregg Popovich. Por supuesto, el discurso de Duncan en el Salón de la Fama no estaría completo sin mostrar su sombrero ante su ex entrenador y amigo para siempre.

“You are an exceptional person, thank you.”

Tim Duncan’s speech would not have been complete without mentioning Gregg Popovich 🙌

(via @NBA) pic.twitter.com/JcakUtSXI1

— The Crossover (@TheCrossover) May 15, 2021