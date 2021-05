Osmariel Villalobos habló de su amiga Jenny Rosales sobre las acusaciones en su contra por explotación sexual

Osmariel Villalobos hizo frente a los señalamientos que la vinculan de explotación sexual.

Recientemente, la animadora de origen venezolano Osmariel Villalobos ofreció una entrevista para la revista Ronda, donde aclaró todo sobre las acusaciones que la señalan de ser cómplice de la directora del Sambil Jenny Rosales quien fue detenida por explotación sexual a menores.

«(…) Al final no tengo miedo, yo digo: ‘Crean lo que quieran’, no tengo que aceptar algo que no soy», aseguró Osmariel.

Asimismo, afirmó que conoce a Jenny y que es una persona cercana a su circulo«es una persona cercana» y aseguró quererla muchísimo y que le «duele mucho todo lo que está viviendo».

«El caso de Jenny, wow, Sambil Model tiene 18 años sino me equivoco, yo participé hace trece años en ese concurso, muchísimo antes del Miss Venezuela, conozco a la familia Cohen desde esa fecha, lo único que he recibido de ellos y de Jenny Rosales es amor, afecto (…) somos como una familia, siempre lo digo, lo que he recibido de Sambil Model y de Jenny Rosales ha sido un trato de familia», comentó.

«Entonces no puedo decir nada porque no me consta eso por lo que la culpan, no vivo con ella, obvio que es una persona cercana, la quiero muchísimo y me duele mucho todo lo que está viviendo», añadió.

«Entonces yo siento que Jenny debe aprender de esta lección, le tocó de la peor manera, pero me imagino que Dios se lo envió porque debe aprender algo, a saber con quién está, adónde va, fíjate yo soy una persona que ya no tiene tantos amigos, porque a la gente le gusta verte bien pero no mejor que ellos», sentenció.

