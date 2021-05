El jugador de los Warriors, Stephen Curry logra increíble récord de Michael Jordan con su segundo titulo de anotación.

La estrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry, aseguró su segundo título anotador de la NBA en el primer cuarto del enfrentamiento del domingo contra los Memphis Grizzlies, superando oficialmente a Bradley Beal con un tiro. Curry ingresó al juego con un promedio de anotaciones de 31.8 puntos por juego y solo necesitó tres puntos para convertirse en el campeón de anotaciones.

En el proceso, Curry se convirtió en el segundo jugador en la historia de la NBA en ganar un título anotador a la edad de 33 años o más. Para sorpresa de nadie, Michael Jordan es el jugador de mayor edad en ganar un título de anotación a los 35 años:

Steph hits the floater to secure his 2nd career NBA scoring title! 🔥 pic.twitter.com/Fs837Egu6Y

