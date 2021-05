Entre la paralización de la flota y el alto costo del pasaje

1177934

Por Génesis Carrero y Griselda Acosta

Con una paralización que ronda entre el 80% y 90% de las unidades del transporte público en el país, repuestos que deben ser pagados en divisas y abusos en el cobro de pasajes, los transportistas y usuarios sufren la crisis del sector y exigen soluciones con urgencia.

Los dirigentes del sector coinciden en que es el peor momento del gremio; y los usuarios, en que nunca como ahora había sido tan difícil un traslado. El deterioro de unidades vetustas, desgastadas, y la falta de repuestos para repararlas limitan profundamente el servicio de traslado en todo el país y hacen mella en el bolsillo de los usuarios, que se sienten estafados al pagar por un servicio que consideran deficiente.

Desde la asociación civil Transporte Unido de Venezuela señalan que el país tiene la flota de autobuses más antigua de Latinoamérica, con carros que circulan y datan del año 1969 y requieren gasolina o gasoil, cuando la tendencia regional es al uso de unidades híbridas o eléctricas.

“La eliminación del dólar preferencial para el sector transporte, el control de las tarifas, la inflación, la dolarización y los bajos ingresos de los usuarios son las causas de esta crisis estructural”, puntualiza Ángel Cacique, miembro de esta organización que reúne a más de 400 afiliados entre Caracas y Miranda.

En este grupo saben que al menos 60% de los venezolanos no poseen vehículos y usan el transporte público; que la mayoría no lo hace, porque significa destinar al menos 30% de un salario mínimo que no llega a los cinco dólares. En consecuencia, los transportistas deben dejar el oficio y migrar hacia otro trabajo.

“Ahora estamos en la peor etapa del transporte público. En el ámbito nacional tenemos una paralización que ronda entre 80% y 90% de las unidades”, afirmó en una nota de prensa de Transporte Unido de Venezuela Hugo Ocando, presidente de esta instancia y del Bloque de Conductores del Oeste, en Caracas.

Como ejemplo, apuntan que para el año 2014 existían en el área metropolitana entre 4.500 y 6.000 unidades dedicadas al transporte público (autobuses, busetas, microbuses, taxis y carros por puesto, unidades marca Encava, las de las rutas troncales (rústicos) y alrededor de 2.500 mototaxis). En la actualidad se presume que hay una reducción entre el 60% y 75% de ellas, con una circulación total de entre 1.500 y 3.500 unidades de operadores privados.

Tarifas ancladas al dólar

José Luis Borges, dirigente de la Asociación de Conductores de Hoyo de la Puerta, considera que hay que ajustar las tarifas actuales a la realidad, que eso ayudaría mucho a resolver el problema. El transportista considera que es necesario anclar el valor del pasaje al dólar, lo que les permitiría mantener las unidades en buen estado y adquirir nuevas, cuando sea necesario.

“En este momento un pasaje en Venezuela debería estar por lo menos entre 0,50 y 0,70 centavos de dólar, como mínimo. No es un monto muy alto, si se toma en cuenta que hay países en donde el pasaje cuesta entre 2 y 3 dólares”, apuntó en una nota de prensa de la unión de transportistas.

Los trabajadores del transporte son enfáticos al insistir en que la solución debe ser estructural, porque un aumento del pasaje sin mejoras salariales para los usuarios, o una activación de sistemas de transporte alterno sin la reparación y renovación de la flota de transporte público en el país, serían solo pañitos calientes para atender una crisis medular.

En este sentido, el frente de Transporte Unido de Venezuela explica que se conoce de la entrega de entre 1.500 y 2.500 unidades marca Yutong para su uso en el área metropolitana y que, en la práctica, hay menos de 500 unidades de este tipo circulando en Gran Caracas, lo que colapsa aún más al sistema de transporte prestado por operadores privados.

La propuesta de los usuarios

Luis Alberto Salazar, director del Comité de Usuarios del Transporte Público, explicó a El Pitazo que se trabaja en una propuesta de pago del transporte de manera digital a través de la figura del carnet de la patria, que poseen unos 18 millones de venezolanos, según las cifras que maneja este dirigente.

El mecanismo sería a través del uso del código QR que ya contienen los referidos carnets y que podría ser agregado a quienes no tienen esta tarjeta desde comercios y establecimientos privados.

“Los transportistas se niegan a usar este mecanismo digital porque trafican con el valor del dólar del mercado, estableciendo tarifas a su conveniencia… Y en el caso del efectivo, no quieren salir de este porque lo usan en sus transacciones de compra y venta de efectivo”, aclaró Salazar, quien además agregó que para implementar esta opción solo es necesario que el conductor o el colector cuenten con un teléfono inteligente.

Esta propuesta ya ha sido presentada ante el Ministerio de Transporte por el Comité de Usuarios y ya se han hecho algunas pruebas en ciudades puntuales. “Esta propuesta nos garantiza cobertura nacional, y a los que falten, se les puede emitir un QR genérico. El Gobierno ha tomado esta idea porque cree poder implementarla bajo la tarjeta inteligente, pero este es un gasto que no pueden acarrear los usuarios”, añadió Salazar.

Los problemas no se limitan a la falta de efectivo y el aumento indiscriminado de los pasajes denunciado por los usuarios. Para los transportistas, la escasez de combustible y la falta de apoyo para la reparación de sus vehículos es el verdadero origen de la crisis.

Conductores consultados coinciden en la necesidad de poder comprar más gasoil sin limitaciones para cumplir con el servicio de transporte en Caracas, mientras que los usuarios insisten en la necesidad de activar más metrobuses en las zonas populares para enfrentar las fallas del Metro y los aumentos de pasaje de las camionetas.

Daniel Cogollo y José Zambrano son transportistas de la Unión de Conductores de Antímano y coinciden en que el problema principal en la prestación del servicio es la poca cantidad de combustible que le están vendiendo en las distintas estaciones de servicio, y que son entre 70 u 80 litros de gasoil o gasolina.

«Si hacemos una cola de uno o dos días es injusto que nos vendan tan poco combustible. Entendemos que hay escasez, pero lo que no entendemos es cómo a los camiones si les dispensan más. Gastamos 20 dólares por esta cantidad que nos venden; lo propio es que nos ayuden con más porque lo que queremos es trabajar; seguir prestando el servicio a nuestros usuarios», recalcó Cogollo, uno de los transportistas consultados.

Entretanto, José Zambrano reconoce que pertenecer a la Unión de Conductores de Antímano le ha garantizado algunos beneficios, pero asegura que los gastos en repuestos para el mantenimiento de cada unidad son asumidos por los dueños de los buses, quienes además deben pagar en dólares.

“Tampoco vemos que exista una disposición por parte del Gobierno de resolver este problema. No queremos que nos regalen nada, lo que queremos es que nos dispensen más combustible para trabajar», apuntó.

El conductor insiste en que es un hombre de familia, un transportista de profesión que si quiere llevar la comida a la casa debo trabajar toda la semana. «No es justo que por la falta de gasoil y por la cuarentena radical esté trabajando pocas horas. El Gobierno debe buscar una solución a esta situación. Necesitamos producir, trabajar”, recalcó Zambrano, consultado por El Pitazo.

José Zambrano espera que el Gobierno Nacional reflexione sobre la necesidad que tiene este gremio de más combustible para seguir brindando el servicio en Caracas. Foto: Griselda Acosta

Del lado de los usuarios, unos consideran que los transportistas abusan en el cobro de pasaje, ya que saben de las fallas del Metro de Caracas. Otros, como la señora Carmela Rodríguez, agradecen que existan estas líneas de conductores que, pese a la pandemia, prestan el servicio.

“Gracias a este transporte superficial puedo llegar más rápido a mi casa. Pago más que en el metro, pero voy más cómoda. Cobran un poco más cuando llueve, es verdad, pero debemos entender que son pocas unidades que están activas debido al problema del gasoil”, expresó Carmela.

Ana Clara Gómez, habitante de Caricuao, usuaria recurrente del transporte público, considera que es necesario que implementen más metrobuses en las zonas populares, así como buses y transporte de cooperativas comunitarias para que el usuario no dependa exclusivamente del metro y del transporte de líneas de conductores privados.

