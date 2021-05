El origen”, el spin off de la franquicia G.I. Joe

Parece que Paramount Pictures le coge el gusto a eso de explotar franquicias a lo largo de los años. Desde la consagrada Misión imposible que se acerca a las 10 entregas, pasando por Un lugar tranquilo, que de seguro tiene encarrilada más de una película adicional a la que se estrena este mes hasta Transformers. Con relación a esta última, de su acuerdo con Hasbro salió también la adaptación de los populares muñecos de acción G.I. Joe. Esta franquicia le proporcionó a la productora 3 entregas y de nuevo recurre a la marca para enseñar el tráiler de su siguiente proyecto, Snake Eyes: el origen. Un spin off del popular personaje y de cómo se convirtió en un auténtico héroe.

La historia de Snake Eyes se sumergirá en su oscuro pasado, lleno de intriga ya que en las producciones de la franquicia solo se conoce de él que es un luchador letal con máscara. En este origen (como no podía ser de otra manera) el espadachín aparece sin casco, algo que hace aumentar el interés sobre los motivos por los que finalmente se colocó el tan siniestro casco.

Snake Eyes: El origen está dirigida por el director de Red, Robert Schwentke y escrita por el guionista del live action de La Bella y la Bestia. Henry Golding es el protagonista, mientras que el reparto también cuenta con Andrew Koji, Úrsula Corberó, Samara Weaving, Haruka Abe, Tahehiro Hira e Iko Uwais.

El tráiler revela una dosis de acción inagotable, combinada con piruetas imposibles en una escena de persecución y lucha que recuerda a la escena con los camiones de Matrix Reloaded del 2003. Esta historia se revela en el adelanto con una estética oscura (la mayoría de las secuencias que se muestran son nocturnas) del nacimiento del héroe conocido por todos los fans de la saga, mostrando al final del vídeo el característico casco que se enfundará el protagonista.

La primera entrega obtuvo una recaudación algo limitada para lo que costó su producción (175 millones frente a los 302 recaudados). Para la segunda parte, G.I. Joe: La venganza optarón por un recorte presupuestario de 30 millones que no salió del todo mal porque recaudaron casi 80 millones más que en el inicio de la franquicia. Es posible que la saga termine de remontar el vuelo centrándose en un personaje, no obstante G.I. Joe no parece ser uno de los productos más rentables por los que Paramount apueste. Esta nueva película llegará a la mayoría de países en Julio, aunque en España todavía no se ha anunciado fecha de estreno oficial, todo apunta a que será a lo largo de este verano.