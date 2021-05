España | Todo lo que debes saber para seguir Eurovisión 2021

Después de un año sin celebrarse la edición anual del festival, Eurovisión 2021 vuelve con la misma fuerza de siempre, pero con algunos cambios obligados por la pandemia. El más significativo y el que todo el mundo notará, será la ausencia de público en las gradas del Ahoy Arena de Rotterdam. Tan solo 3.500 aficionados del festival, que previamente habían comprado su entrada para 2020, disfrutarán en directo de la gala final.

Fechas clave

Para mantenerse informado de todo lo que pase en el festival, debemos tener claras las fechas clave de este Eurovisión 2021. La primera llegará el próximo martes 18 con la inauguración de las semifinales. En esta primera tanda veremos el ensayo general de Blas Cantó para la final.

Dos días después, el jueves 20 de mayo, se disputará la segunda semifinal donde España tendrá voto como miembro del Big Five.

Des las dos semifinales saldrán 20 finalistas que se unirán a los 6 ya clasificados: Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, España y Países Bajos como anfitrión.

Ambas galas se podrán ver por La 2 de Televisión española desde las 21:00 horas.

La gran final

Estos 26 países se medirán el sábado en la gran final de Eurovisión 2021. La emisión comenzará en directo a las 21:00 horas y será retransmitida como de costumbre por La 1 de Televisión Española.

#OpenUp to @BlasCanto! 🇪🇸 After so many near misses, he’ll finally get his moment on the #Eurovision stage this month!

«Chiqui Cantó» also promises a twerk if he gets 12 points 😉

😈 All about Blas Cantó: https://t.co/pFL3guYSyd

🎶 Voy A Quedarme: https://t.co/VJkd0CT7Qt pic.twitter.com/jDALiq9FJq

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 5, 2021