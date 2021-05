‘Estoy un poco confundida’ (Imágenes)

Mariángel Villasmil dio sus primeras declaraciones luego de que no lograra ganar la novena corona universal.

La actual Miss Venezuela 2020,Mariángel Villasmil ofreció un live a sus seguidores tras el Miss Universo 2020, donde no logró figurar para el top de las 21 semifinalistas. Aunque, no pudo traer la novena corona del prestigiado concurso, manifestó estar contenta y agradecida con quienes la apoyaron.

Durante la transmisión, la venezolana explicó «Tengo que agradecer a todos los que conforman la Organización Miss Venezuela porque ellos para mí han sido incondicionales… Cada uno de los mensajes que he venido compartiendo como Miss Venezuela los seguiré compartiendo como Mariángel, sé que siempre voy a hacer Miss Venezuela 2020, seguiré levantando mi voz por mi campaña de amor propio y estoy aquí para ustedes y para lo que necesiten…», mencionó.

«Siempre he pensado que las cosas pasan por algo y tal vez en este momento no lo entienda pero sé que más adelante entenderé y me voy a sentir orgullosa del camino que me tocó transitar en este momento, gracias a todos por su cariño y apoyo…», agregó.

«Creo que logre a toda Venezuela y me siento muy feliz… siempre voy a recordar las palabras de la reina saliente Zozi cuando salí en traje de baño o de gala, no recuerdo bien estoy un poco confundida que dijo que ‘el país que se trajo a un país’, y eso me quedo grabado, la mayor parte del publico eran venezolanos y a pesar de todo lo que hemos pasado como venezolanos, ustedes siempre están allí…», dijo.

por GossipVzla.

