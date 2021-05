Fiscalía abre investigación sobre maltrato de adolescente en Traki de Bolívar

Por Redacción Cactus24 -16 mayo, 2021

El fiscal Tarek William Saab anunció este 16 de mayo que se realizará una investigación por el presunto maltrato que recibió un adolescente por parte de algunos vigilantes de la tienda Traki de Puerto Ordaz.

Saab informó en su cuenta de Twitter que el Ministerio Público (MP) designó a un Fiscal Regional con competencia en Derechos Humanos en el estado Bolívar para investigar el caso

“Designado Fiscal 2do Regional con competencia en DD. HH. para que investigue la denuncia realizada por un adolescente que revela ser objeto de maltratos por vigilantes en Traki que lo sometieron a vejaciones y humillaciones públicas”, escribió.

Ayer sábado 15 de mayo, un adolescente de 17 años relató a través de su cuenta de Instagram que el viernes 14 de mayo sufrió por parte de los vigilantes de la tienda Traki un “abuso de poder”.

“Los vigilantes me revisaron el morral. En mi bolso tenía algunos productos, dinero en efectivo y una lata de galletas que había comprado el 12 de mayo. Cuando me pidieron que los acompañara al baño me dijeron que sacara todas mis pertenencias”, contó Oyer.

Posteriormente, denunció que luego de no haberse encontrado el registro de que compró las galletas en Traki, los vigilantes fotografiaron su cédula y a él.

“El vigilante me dijo que me levantara la camisa y que me bajara los pantalones, solo vieron, no me tocaron, me subí los pantalones y metieron todas mis cosas al bolso. Debo decir que todo esto fue sin la presencia de mi representante”, manifestó.

Posteriormente, Traki se pronunció y le pidió disculpas al adolescente.

"Hola Miguel, gracias por hacernos llegar esta información. No hay palabras para remediar la situación pero pedimos disculpas. De inmediato haremos todas las averiguaciones pertinentes", comunicó @trakienganchate en el post de Instagram del joven @migueloyer16.