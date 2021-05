Lebron James “se la da” a Stephen Curry en el caso MVP

A los ojos de LeBron James, sus Lakers de Los Ángeles se enfrentarán al Jugador Más Valioso de la NBA en el torneo de entrada de la Conferencia Oeste del miércoles.

Dijo a los periodistas que Stephen Curry es “el Jugador Más Valioso de nuestra liga este año”, y agregó que la estrella de los Golden State Warriors “ha tenido, en mi opinión, la mejor temporada del año”.

El Rey también reconoció la capacidad de Curry para liderar a los Warriors con poca ayuda durante toda la temporada de la NBA a pesar de que Klay Thompson, James Wiseman, Kelly Oubre Jr. y otros fueron marginados por lesiones:

“We’re playing vs. in my opinion the MVP of our league this year in Steph.”

—LeBron with high praise of Steph before the Lakers-Warriors Play-In game 👀 pic.twitter.com/A8KDOUzCFp

— SportsCenter (@SportsCenter) May 17, 2021