Los 7 récords que rompió Stephen Curry en su histórica 2020-2021 temporada

El base de los Golden State Warriors, Stephen Curry entro en el libro de récords de la NBA en diferentes maneras esta temporada.

En lo que fue una temporada acortada 10 juegos por la pandemia del coronavirus, Stephen Curry fue el hombre clave de los Warriors con la lesión de Klay Thompson, a pesar de todo logró que su equipo pasara a la postemporada, o al menos al torneo play-in.

A pesar de eso, Stephen Curry tuvo una historia temporada en la NBA, logro romper muchos récord pero aquí te mostraremos los 7 mas importantes:

Steph Curry 2020-21 season:

— 32.0 PPG (leads NBA)

— Oldest to win scoring title since MJ

— 38 30-point games (most since MJ)

— 337 threes (leads NBA)

— 4th 300-three season (most ever)

— 7 10-three games (most ever)

— 5.3 3PG (most ever)

— Broke Warriors all-time scoring record pic.twitter.com/DS84gkjcAv

