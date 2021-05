Mhoni Vidente: Tu suerte, salud, amor y dinero en los horóscopos de este 17 de mayo

El Horóscopo de este lunes 17 de mayo del 2021. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Aries

Deberás canalizar tus impulsos y deberás ser paciente. Pronto encontrarás amistad en donde menos lo esperas. Sin embargo, este no será momento de compromisos serios, sino de divertirte sin descuidar el aspecto económico. Combinarás el placer con el dinero. Te prepararás para un inicio de semana diferente, ya no te lamentarás y vivirás plenamente. Tendrás la oportunidad de demostrar tus condiciones humanas. No te excedas con los medicamentos.

Es posible que el pago que esperas se demore un poco, pero será la oportunidad para reflexionar al respecto. Deberás evitar las precipitaciones. El color para el día de hoy es el blanco y tus números de la suerte son 8, 19, 25 y 37.

Tauro

Tendrás una semana divertida y llegará a tus manos lo que has estado esperando. Este día será el momento de aumentar tu autodisciplina, tu voluntad te permitirá conocer el éxito. Estás algo imprudente, por lo que deberás controlarte para no herir a otras personas. Deberás mantener un tono muy reservado. Ten cuidado con las reacciones alérgicas derivadas con el cambio de clima.

Es importante que concentres tu energía en un proyecto a la vez. Habrá movimientos económicos favorables para ti. No insistas en algo que ya no te debe preocupar. El color para el día de hoy es el verde y tus números de la suerte son 5, 18, 25 y 36.

Géminis

Tu agilidad mental será tu mayor tesoro. Esta semana llegará el amor y la amistad a tu vida. Tus asuntos laborales implicarán un esfuerzo extra, pues hay personas frustradas a tu alrededor que solo parecen querer causar daño. No des motivo para murmuraciones o quejas, estudia las ventajas y desventajas de las oportunidades que se te presentan. Guíate por tus corazonadas respecto al amor. Prepárate para encuentros que te inspirarán.

Aliméntate sanamente y no te descuides para encontrar la estabilidad. Esfuérzate en el ámbito laboral. Tu situación mejorará y el dinero te rendirá. La prosperidad estará de tu lado. El color para el día de hoy es el gris y tus números de la suerte son 5,18, 21 y 25.

Cáncer

Inicias una nueva etapa en tu vida, pero deberás separar las ideas de la realidad y mires a tu alrededor con confianza. Pronto quedarán en el olvido los malentendidos del pasado, cuida tus palabras para no lastimar a otras personas. Podrías sentir algún tipo de desilusión, pero pronto todo mejorará. Durante esta etapa deberás cuidar tu alimentación. Tendrás relaciones laborales benéficas.

Te sentirás inspirado para emprender nuevos proyectos. No descuides tu ritmo de vida por vivir al ritmo de otras personas. El color para el día de hoy es el rojo y tus números de la suerte son 6, 17, 28 y 39.

Leo

Se acerca un ciclo de prosperidad y una etapa muy feliz. No sejes que el pesimismo nuble tus días, pronto recibirás el dinero que necesitas. Hay cierta confusión en el área sentimental y temes cometer un error. Este día podría parecer demasiado largo, pero recibirás la respuesta que tanto tiempo has esperado. No te muestres impaciente. Proponte lograr pequeñas cosas que fortalezcan tu salud.

La fórmula para hacer que tu dinero crezca solo deberá tener equilibrio. No compres cosas que no necesitas. Proyectarás gran energía y carisma. Admite tus errores y evita ser arrogante. El color para el día de hoy es el azul y tus números de la suerte son 2, 16, 19 y 42.

Virgo

Llegarán noticias inesperadas esta semana y una relación prometedora, pero recuerda que no puedes dejar a un lado tus necesidades. Plantea lo que quieres y lo que deseas. Habrá un reconocimiento familiar. La persona que cree en ti te ayudará a recuperar tu autoestima, ahora estás en un proceso de revitalización. Evita comentarios con personas conflictivas.

La sonrisa será la mejor medicina. Puede que tengas un giro notable en tu realidad labora, prepárate para recibir la oportunidad que has estado esperando. Habrá una oferta interesante que deberás contemplar. Evita decir lo que piensas sin haberlo pensado. El color para el día de hoy es el gris y tus números de la suerte son 7,17,24 y 45.

Escorpión

Te animarás a dar ese paso y te sentirás inspirado, atiende tus sueños. Recibirás influencias positivas de negocios, fortuna e inspiración. Cuida tu lengua y no confundas la sinceridad con la falta de sinceridad. Enfatiza lo que quieres, pues puede que la otra persona no te entienda bien. No desestimes las invitaciones sorpresa. Evita la situaciones tensas y no discutas con personas tercas.

No esperes que las cosas salgan bien para entusiasmarte. Te será difícil resistir la tentación de salir de compras. Deberás aprender a identificar la verdad de las mentiras. No te niegues la posibilidad de ser feliz y evita la inacción. El color para el día de hoy es el negro y tus números de la suerte son 7, 18, 28 y 34.

Sagitario

Tu día llegará con una alegría y llegará una noticia que estabas esperando. No te dejes llevar por los sentimientos tristes y no des cabida a la negatividad. Mantén la distancia. Tienes cierta tendencia a magnificar todas las situaciones, no te dejes llevar por los impulsos ni por las apariencias. Pronto comenzarás a ver los resultados de tu paciencia y te sentirás recompensado sentimentalmente. Planea desde ahora tus próximos días.

No dejes a la suerte tus resultados laborales. Podrá surgir un evento en el que podrás invertir, confirma la veracidad de todo. No dejes todo a la casualidad y evita tomar decisiones bajo presión. El color para el día de hoy es el azul y tus números de la suerte son 7, 18, 27 y 46.

Capricornio

Tiendes a estar ansioso esta semana y se avecinará un encuentro que no olvidarás. Deberás terminar con las situaciones que no te convienen. Se abrirá un camino hacia la felicidad con alguien que regresará a tu vida. En el amor hará un cambio importante, probablemente te reúnas con alguien ausente, pasarás un tiempo muy divertido. Podrás terminar con un hábito nocivo de la salud.

Encontrarás oportunidades favorables y hay un viaje pendiente en el que reclamarás un derecho económico. Aléjate de las situaciones controversiales y toma tu tiempo para prestar atención a los detalles. El color para el día de hoy es el verde y tus números de la suerte son 8, 17, 22 y 33.

Acuario

Estás muy impulsivo, deberás controlarte para no tener problemas. Si notas un desánimo en tu trabajo, deberás buscar nuevas motivaciones. No te dejes arrastrar hacia las frustraciones de las personas apáticas. Tu relación podría estar en peligro, deberás definir bien tus sentimientos. Vigila los problemas relacionados con tu sistema circulatorio. Pon a trabajar tus experiencias en el ámbito laboral.

Tu dedicación se reflejará directamente en tus ingresos. No descuides tu alimentación y evita las actitudes de autocompasión. El color para el día de hoy es el amarillo y tus números de la suerte son 7, 14, 24 y 41.

Piscis

Tu intuición no te fallará, atiende tus corazonadas. Las circunstancias a las que te enfrentas te ayudarán a perseguir nuevas metas. Tu mejor defensa contra las desilusiones es tu percepción de la realidad, probablemente deberás cambiar algunos planes, pero todo marchará muy bien. Estos serán días de reflexión. Ten cuidado con los alimentos que consumes para evitar alguna complicación.

En el plano laboral se combinará lo tradicional con lo nuevo y tendrás nuevas oportunidades para explotar tu talento. Acude a personas expertas antes de comprometerte con temas financieros. No actúes impulsivamente. El color para el día de hoy es el gris y tus números de la suerte son 6, 17, 24 y 35.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial

Apóyanos Compartiendo :