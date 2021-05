Nueva Esparta: Suttene exige mejores condiciones en la distribución del combustible

El pasado viernes, el Sindicato de Transporte del estado Nueva Esparta (Suttene) exigió a las autoridades del Gobierno Central mejores condiciones en la distribución del combustible en la entidad.

El Secretario Ejecutivo del mencionado organismo, Frank Acosta, indicó que ya llevan ocho meses que no han sido atendidos por el protectorado o la orden superior, a pesar de que han empleado los medios en dos ocasiones acudiendo a la Región Estratégica de Desarrollo Integral Marítima e Insular (REDI) y efectuando una “hora O” en la región.

Agregó que no han visto respuesta, ni el posible dialogo para concretar un acuerdo, por ver desatención por parte del Protector Dante Rivas.

Acosta mencionó que a cada unidad de transporte se le suministra solo 80 litros de gasolina semanal, 60 litros para los micro buses, 40 litros para los carritos de cinco puesto, y 30 litros para los taxis lo que considerar no alcanza para trabajar.

Del mismo modo, manifestó que hay transportistas que tienen diversas patologías como cáncer, problemas en los ovarios, coronavirus y “con una sola vez que se salga a trabajar no es suficiente, no lo pueden soportar, pareciera que no les importa que este sector importante de la población, se vea afectado”.

Expresó que otra de los requerimientos que hacen es les saquen de la Estación de San Antonio, por considerar que la misma no tiene la capacidad, para surtir la gasolina por contar con dos picos, y un tercer pico que es utilizado para diesel para carros particulares. Sin embargo los transportistas, deben pasar 10 horas en cola para poder ser atendidos.

Solicitó les ubiquen el suministro en una estación de servicio que tenga varios picos, para lograr salir a prestar el servicio al pueblo.

Por otra parte resaltó que hay compañeros trasportistas que se contagiaron con el Covid-19 y no reciben la atención, menos con un solo día de surtido, pueden adquirir los medicamentos que requieren. “Somos un sector que no cuenta aún con un plan de vacunación, a pesar que estamos a diario expuestos, mucho más que cualquier otra persona”.

Con redacción de Porlavisión.