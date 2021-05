Rafael Narváez: Exigir carnet de la patria para vacunarse es discriminación y crimen de lesa humanidad

El defensor de DDHH, Rafael Narváez, criticó este viernes que la administración de Nicolás Maduro exija el carnet de la patria para que las personas puedan recibir la vacuna contra la covid, y señala esta política de ser discriminatoria.

«Después de la aplicación de vacunas con privilegios para los poderosos, el Estado retoma la política discriminatoria al exigir carnet de la patria para poder gozar del derecho a la vacuna vulnerando derechos humanos, constitucionales y sagrados como la igualdad ante la ley y el derecho a la salud», expresó Narváez.

El abogado defensor DDHH aseguró que el Estado no le interesa el bienestar social de los menos pudientes y la demostración más evidente es la negación a un plan de vacunación sin privilegios para salvar vidas.

«Este clamor que viene expresando la población venezolana por la pérdida de vidas que esta pandemia sigue dejando no ha sido tomada en cuenta», manifestó el exparlamentario, quien señaló que por el contrario la prioridad es «seguir acumulando poder por el poder y prueba de ello es la decisión de los vacunados en la AN y CNE al aprobar unas megaelección para el mes de noviembre, con un presupuesto millonarios pero para garantizar el derecho a la salud y la vida de los ciudadanos no hay ni un centavo de dólar».

«Estamos en presencia de una conducta mezquina, reprochable impregnada de una política sistemática de violación DDHH como el derecho a la salud, la igualdad ante la ley, delitos de discriminación y apartheid tipificados como crímenes de Lesa Humanidad en el artículo 7 del Estatuto de Roma, del cual el Estado es firmante desde el año 2000», apuntó.

Finalizó diciendo que sin duda alguna, al Estado «no le importa el expediente que procesa la CPI» y que solo espera que el recién designado fiscal «impulse su aprobación para iniciar la investigación penal contra los responsables de tan horrendos Crímenes finalizó el defensor por los derechos civiles».

Nota de prensa