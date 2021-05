Tarazona alerta que puede sufrir un atentado «en las próximas horas» por parte del ELN, el FBL y cúpula del poder

El director de Fundaredes, Javier Tarazona, denunció que el Frente Bolivariano de Liberación, el ELN y la cúpula que ejerce el poder en Venezuela están organizando un atentado en su contra, que se concretaría «en las próximas horas», por denunciar el terrorismo en el país.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Tarazona alertó que uno de los líderes de la guerrilla del FBL @ConLaGenteVzla en Venezuela es el Alcalde del municipio Páez del estado Apure José Maria «Chema», una situación a la que Funda Redes ha investigado, del mensaje esclarece que se encuentran donde hoy se libra un conflicto por el control de territorio Farc, FBL, Fanb y el ELN.

Según @ConLaGenteVzla, Tarazona «encubre a los narcomercenarios para elevarlos de estatus y valor llamándonos «guerrilla», cuando no lo son. Tiene la tarea de darles mediáticamente un prestigio que no tienen, porque no son más que criminales, narcotraficantes, terroristas y asesinos». Según lo expresó en un hilo de twitter en el que denuncian el interés de Tarazona y la difusión de material.

Por su parte, el periodista Daniel Quintero solicitó que se inicie una Investigación a Javier Tarazona, “no sólo por el manejo sospechoso del tema Apure, recepción de Financiamiento de Usaidsi, no; por entregar «pruebas» falsas a Iván Duque sobre presencia de guerrilla en Colombia”.

Quintero alega que en 2019 el Presidente Ivan Duque presentó en la ONU un dossier con información falsa sobre la presencia de Guerrilla Colombiana en Venezuela y su vinculación con Nicolás Maduro, material publicado por Funda Redes.

La solicitud de Quintero fue compartida en la cuenta de Twitter del Ceofanb, y también tuvo reacciones del Fiscal Tarek Willian Saab.

Uno de los líderes de la guerrilla del FBL @ConLaGenteVzla en Venezuela es el Alcalde del municipio Páez del estado Apure José Maria «Chema» público y notorio,documentado por @FundaREDES_ por cierto es donde hoy se libra un conflicto por el control de territorio FARC-FBL-FANB-ELN pic.twitter.com/Tl2fQolWc0 — Javier Tarazona (@javiertarazona) May 17, 2021

🚨Organismos de Justicia🚨Pido se abra una Investigación al Sr.Javier Tarazona de FundaRedes,No sólo por el manejo Sospechoso del tema Apure,recepción de Financiamiento de USAID🇺🇲SI NO,POR ENTREGAR FALSAS «PRUEBAS» A IVAN DUQUE SOBRE PRESENCIA DE GUERRILLA EN VZLA🇻🇪 #16May #17May pic.twitter.com/FUHCDR20JK — Daniel Quintero 🆗 (@dquinterotv10) May 16, 2021