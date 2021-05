Dennis Schröder no está feliz con su rol en los Lakers

El jugador de los Angeles Lakers, Dennis Schroder confesó que no se siente cómodo con su rol en su equipo dentro de la cancha en la NBA.

Hay mucho que desempacar aquí. En particular: no estoy seguro de que nadie fuera de Dennis Schroder crea que a Dennis Schroder se le debería costear como a un novato de la NBA. Quiero decir, no es exactamente Chris Paul ni nada por el estilo.

Dicho esto, la promesa de los Angeles Lakers puede defenderse por sí mismo en estos playoffs incluso si ayuda a los Lakers a regresar a las finales de la NBA.

Aparte de eso, tener un promedio de 34% desde tres y solo el 44% de campo no es exactamente el tipo de números que casi siempre dan en la NBA como resultado que los hombres obtengan el mejor precio por su trabajo.

También es le hace falta la parte de la “franquicia de marquesina”, como si Purple and Gold no fuera la franquicia literalmente más amplia y más marquesina de la NBA. Suponiendo que el informe sea cierto, todo está un poco loco.