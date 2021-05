EL SECRETO DE HELENA

Una casa mágica.

Un verano para recordar.

Amor y secretos bajo el sol chipriota. Dicen que los que se alojan en Pandora se enamoran. Hace veinticuatro años, durante unas vacaciones mágicas en Chipre, Helena se enamoró por primera vez. Ahora regresa a Pandora, una casa hermosa pero en muy mal estado que su padrino le ha dejado en herencia, para pasar el verano junto a su familia. No obstante, la idílica belleza de Pandora esconde muchos secretos, secretos que durante años Helena ha sido capaz de ocultar a su marido, William, y a su hijo Alex, que, con solo trece años, se debate entre proteger a su madre o averiguar la verdad sobre su verdadero padre. El delicado equilibrio de la vida de la protagonista se rompe cuando coincide por casualidad con su antiguo amor y su pasado y su presente chocan por fin. Helena sabe que su vida y la de su familia no será la misma en el momento en que los secretos de Pandora salgan a la luz. Críticas:

«Adictivo y brillante. Sumérgete en el glamour y el romance.»

The Daily Mail «Una novela deslumbrante. Rebosante del color, de la atmósfera y del sofocante calor de la bella Chipre, esta apasionante historia nos habla sobre las relaciones familiares, los lazos invisibles que nos unen y la compleja naturaleza de la familia hoy en día. Riley escribe con empatía y sabiduría.»

Lancashire Evening Post «Con una historia compleja y absorbente y el aroma de las aceitunas, las uvas y el sol chipriota que desprende cada página, esta novela es apasionante. Riley juega de manera inteligente con múltiples líneas temporales y puntos de vista de diferentes miembros familiares en varias etapas de sus vidas, lo que nos hace enamorarnos de todos ellos y, al mismo tiempo, reflexionar sobre nuestra existencia.»

Reader’s Digest «Alegre, cautivadora y sincera.»

What’s Better Than Books

Autor: RILEY, LUCINDA

Genero: Novela Romántica

Páginas: 560

