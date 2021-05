España | «Cuando haces gilipolítica como Sánchez, y no ‘realpolitik’, Marruecos te la lía»

La crisis diplomática con Marruecos le ha estallado a Pedro Sánchez en uno de sus peores momentos políticos. Casi 10.000 inmigrantes han pasado a Ceuta de manera ilegal provocando un problema de seguridad de primer orden. La llegada a España del líder del Frente Polisario Ibrahim Ghali, con el permiso de Sánchez, ha provocado el enfado del reino alauí. Eduardo Inda da la clave de la desastrosa política exterior del Gobierno socialcomunista: «Cuando haces gilipolítica como Sánchez, y no ‘realpolitik’, Marruecos te la lía».

La trayectoria de Pedro Sánchez al frente del Gobierno en política internacional ha dejado a España al borde de la nada. «En la vida política, cuando tiras permanentemente de demagogia, cuando te haces un adicto a la demagogia, lo normal es que la realidad te acabe pegando un meneo que te deje tieso para muchísimo tiempo», comienza explicando Inda, que asegura que es justo lo que le está ocurriendo a Pedro Sánchez, que está demostrando que es el presidente «más incapaz, más incompetente y, diciéndolo finamente, el menos listo de los que hemos tenido en los cuarenta y tantos años que hace ya desde que volvió la democracia a nuestro país».

Lo que está sucediendo en Ceuta y Melilla no es nuevo y era previsible. Como explica Inda «la crisis con Marruecos se veía venir por la gilipolítica de Pedro Sánchez. Esto de acoger al líder del Polisario, al tal Ghali, en España era, y todos los expertos en política exterior lo sabían, una auténtica afrenta a Marruecos que, nos guste o no, no es una hermanita de la caridad, es el reino que tenemos al sur de nuestro país y es, entre otras cosas, quien controla la inmigración ilegal que llega desde el África subsahariana». Y como explica gráficamente Inda: «Que les tocas las narices, las pelotas, pues abren la manija y llenan Canarias, Ceuta, Melilla y el sur de España de inmigrantes ilegales. Que no les tocas las narices, pues cierran la manija y entran más bien poquitos inmigrantes ilegales».

«Queda claro que con la acogida al líder del Frente Polisario, lo que hemos conseguido, gracias a Pedro Sánchez, es que haya sobre Ceuta lo que hubo hace 75, 76 años sobre el Sáhara, una nueva Marcha Verde. Esto es una mini Marcha Verde, pero me temo que con la imbecilidad que está caracterizando a nuestro Gobierno esto, desgraciadamente, vaya a más».

Para finalizar, Inda recuerda el origen de la crisis diplomática y se pregunta cómo «un Gobierno que se dice feminista puede acoger en España a un líder, el del Frente Polisario, que está acusado de una terrible violación sobre una chica saharaui de 18 años. Que alguien me lo explique».