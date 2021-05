Informe: Santrich fue asesinado por mercenarios para cobrar su recompensa en Serranía de Machiques Venezuela

Reporte Confidencial La mejor fuente para información sobre la guerrilla colombiana, son los medios de comunicación que por décadas le hace seguimiento. La gran prensa colombiana sabe y conoce nombres, ubicación, jerarquías, grupos y fuentes de financiamiento de los irregulares..

El diario El Tiempo de Colombia revela la información que tienen sobre el abatimiento del guerrillero de la FARC Jesús Santrich y en un reportaje señala que «este domingo, a las 6:30 de la tarde, empezó a circular información según la cual el campamento de alias Jesús Santrich, en la Serranía de Machiques, en Venezuela, había sido atacado por un grupo armado».

EL TIEMPO tuvo acceso a un informe que se compartió entre altos mandos del Ejército de Venezuela en donde aseguran que un grupo delincuencial armado de mercenarios ingresó a la zona campamentaria para capturar a ‘Santrich’ y cobrar la recompensa de 3.000 millones de pesos que hay por su paradero. La incursión se conoce después de que la Corte Suprema le dio vía libre a su extradición a Estados Unidos.

El ataque fue perpetrado por un comando terrestre que llegó con uniforme camuflado. A las 9 p. m. del domingo, helicópteros del Ejército venezolano sobrevolaron la zona.



El documento, conocido por EL TIEMPO en primicia, señala que muy cerca del lugar del ataque se encontraba alias Villa, otro de los cabecillas de la disidencia Nueva Marquetalia, pero este ya hizo saber que estaba ileso.



Según indican, ‘Santrich’ estaba acompañado por un anillo de seguridad integrado por 12 personas. Y había establecido su zona de operaciones cerca de la serranía de Perijá (Colombia) para coordinar personalmente la resurrección del Frente Martín Caballero, integrado por los frentes 59, 19 y 41 de las extintas Farc.



Informantes señalaron que ‘Santrich’ insistía en permanecer en la zona, a pesar de que se había caído en al menos dos oportunidades. Incluso, desde allí grabó uno de los videos en donde lanza varias amenazas.



La versión, que es analizada desde anoche en el palacio de Miraflores, insiste en que el grupo de lo que serían mercenarios los sorprendió hacia las 5 de la tarde del pasado domingo, sin darles tiempo de avisar a la base militar venezolana que está ubicada a 4 kilómetros de la zona campamentaria.



Se sabe que, además del campamento de ‘Santrich’, en la zona se levantaba una zona de entrenamiento y un hospital.



La zona está ubicada, en línea directa, muy cerca de Conejo, la zona en el Cesar de donde se esfumó cuando avanzaba el proceso en su contra por narcotráfico.

‘Jesús Santrich’ estaba protegido en Caracas por ‘la Piedrita’, un peligroso colectivo que tiene la protección del régimen de Maduro.

Fuentes en Caracas señalan que no se descarta que las disidencias de ‘Gentil Duarte’ hubieran participado en la incursión o al menos entregado coordenadas, debido a los enfrentamientos que registran con el grupo de ‘Márquez’ y de ‘Santrich’.



De hecho, EL TIEMPO tuvo acceso a un mensaje en donde señalan: «Le decimos a Maduro, Diosdado y Padrino López que no vengan a decir que fueron ellos los que asesinaron a ‘Santrich’, porque sabemos que fue ‘Gentil Duarte’ y su narcofarc. No venga a cuadrar escena con CICPC-FAES (…)».



Hasta el momento, Venezuela no se ha pronunciado.



UNIDAD INVESTIGATIVA

[email protected]

@UinvestigativaET

Apóyanos Compartiendo :