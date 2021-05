Adriana Azzi: Horóscopo del 19 de mayo de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 19 de mayo de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Oportunidad.

Número de suerte: 721

No te sientas mal por algo que haces y no sale como quieres, pero sigue adelante que todo sigue. Pon tu energía en positivo. Nuevos caminos. Amigos del extranjero que te llaman. Cancelas facturas pendientes. Te sientes preocupado por un amigo en problema. Buenas energías.

Trabajo: Proyectos que se hace realidad. Busca el equilibrio con a persona que trabajas. Te alejas de compañeros.

Salud: Gripe. Molestia estomacal.

Amor: Inicias algo positivo y tienes el poder de ganar un buen dinero. Todo lo detenido avanza. Cambio de rutina.

Parejas: Llamadas rápidas que llegan. Sueños que te confunden. Necesitas descansar. Busca ayuda médica.

Solteros: Crédito o vivienda que recibes está aprobado. Reuniones familiares con alegrías. Te activas con mucha energía.

Mujer: Aprovechas una buena oferta de negocio con un familiar. Compra y venta de repuesto de vehículo.

Hombre: indecisiones. Viaje de ida y vuelta. Compras de sorpresa. Deberás cancelar un dinero a un abogado.

Consejo: Atiende más tu salud.

Tauro

Palabra clave: Deseos.

Número de suerte: 001

Controla las angustias en este dia. Evalúa lo que haces y los que están contigo, para corregir los errores. Buenas energías en estos días por logros y triunfos. Ten esperanza. Obtendrás triunfos. Ten paciencia en lo que quieres deja que todo se haga poco a poco. El sol sale en tu camino.

Trabajo: Tienes un poco de duda en lo que te ofrecen. No tomes decisiones apresurada. Habla con tu familia por lo que vas hacer en lo laboral.

Salud: Dolores de cabeza frecuente.

Amor: Mujer esotérica que te ayuda en algo que quieres. Harás un curso para manejar o algo relacionado con vehículos.

Parejas: El amor está activado, aprovechen salgan disfrute has una noche de flores vinos atiéndelo (a).

Solteros: Indecisiones que debes aclarar. Hermano que ofrece una opción o una mujer amiga. No te metas en problemas de otros.

Mujer: Mudanzas y cambios. No discutas con tu pareja las cosas se pueden aclarar piensa lo que dices ya que te puedes arrepentir.

Hombre: Firmas de documentos. Inicias algo nuevo. Cambio de trabajo. Cuidado con tus malos deseos.

Consejo: Escucha concejo de maestros o personas adultas.

Géminis

Palabra clave: Esparcimiento.

Número de suerte: 385

Caminos abiertos a una solución de un conflicto. Bendiciones en tu vida. Protección. Te llega un bien por lo que has luchado. Sale el sol en tu camino. Nacimientos. Sé más persistente en lo que quieres. Se positivo en lo que trabajas ya que logras lo que quieres. Tu pareja te apoya en tus metas.

Trabajo: Controla las discusiones en tu sitio de trabajo. Organízate. Si te equivocas soluciona.

Salud: Estabilidad.

Amor: Tendrás mucha seguridad de una figura materna que te ayudara. Compras de regalo para una persona especial.

Parejas: Viajes por un juego. Participas en algo y ganas. Deja la preocupación, duerme que todo se soluciona sale el sol.

Solteros: Niños que deben cuidar un poco más. Padre que te pide un dinero. Un hombre que llega y te da tranquilidad.

Mujer: victoria logras algo. Disgusto en una carretera. Se aclara una situación. Invitación a comer

Hombre: Cuidado con tus mentiras te la descubren. Algo con un familiar que debes resolver. Decoración en el hogar navideño.

Consejo: Cuidado con la confianza que le das a todo el mundo.

Cancer

Palabra clave: Amor.

Número de suerte: 913

Se activa la abundancia en tu vida y familia. Te sentirás feliz ya que organizas los gastos para navidad. Ponte a trabajar desde ya. El dinero que necesita llega. Tendrás seguridad en lo que haces por lo que sabes. Nuevos esfuerzo con logros y triunfos. Escucha el mensaje o concejo que te dan.

Trabajo: Llegan buenas noticias en lo laboral. Usa lo que sabes en lo profesional. Sé más creativo.

Salud: Alergias por cambio de clima.

Amor: La mejor que puedes hacer por un amigo es apoyarlo y escucharlo. Logaras sacar a un familiar de un lugar feo.

Parejas: Hecho curioso en una cafetería. Nacimientos y celebraciones. Nuevos compromisos para mejor.

Solteros: Nuevos aprendizaje o inicias estudios detenidos. Resuelves un problema por tu forma de hablar.

Mujer: Sentirás confianza en ti misma para tomar la decisión de cambios en donde vives. Te adaptas al cambio que viene.

Hombre: Dejaras el pasado atrás. Desilusión. Te diriges a otra situación. Te alejas de tu casa pero te devuelves.

Consejo: Persevera en los cambios y ve lo bueno.

Leo

Palabra clave: Claridad.

Número de suerte: 694

Amigo que llega del extranjero que te ayuda en un problema personal. Sientes que todo está lento, pero todo llega. La abundancia se activa no la pierdas. Enfrentas muchas dificultades. Se cumple algo querido. Logras algo que quieres. Malestar en tu cuerpo que debes atender. Dinero que llega.

Trabajo: Recuperas una inversión que creías perdido. La rueda de la fortuna a tu lado. Nuevas oportunidades.

Salud: Hacer ejercicios.

Amor: Inicias una nueva relación. Compra en perfumería con alegrías. Veras una persona muy querida del pasado.

Parejas: Debes escuchar ese hombre mayor o maestro que te da la orientación que necesitas. Soluciones que llegan.

Solteros: Cuidado con el estrés, tranquilo calma todo va a llegar eso es tuyo. Te regalan un adorno navideño.

Mujer: Cambios de look. Persona joven que te trae buenas noticias. Cambio de look para verte mejor.

Hombre: Recuperas las energías después de malestar. Celebras el triunfo de alguien en la política. Buenas noticias.

Consejo: No te enrolles con problemas de otros.

Virgo

Palabra clave: Salud.

Número de suerte: 171

Asume tu responsabilidad en lo que te comprometes. Sé más positiva (o). No escuches comentarios ya que te hace mal. Ten confianza en lo que estás haciendo o buscas. No te desesperes con el dinero todo llega Dios no te abandona eres una persona de mucha fe. Sigue en tus metas. Bendiciones.

Trabajo: Realizas trabajos alternos con compañero (a). No aceptaras opiniones de otros por un informe.

Salud: Trata de comer más sano. Ansiedad.

Amor: Sales con amigos a escuchar música navideña. Nostalgia por alguien que se fue por siempre.

Parejas: Se expande la economía. Alguien muy querido se aleja de ti y no hay vuelta atrás. Prosperidad en tu entorno.

Solteros: Utiliza tu carisma pero no exagere. Sentirás que alguien cambia contigo pero es que tú no lo atendías.

Mujer: Se activa la energía navideña en tu espíritu y tu casa. Limpia tu casa con sal marina.

Hombre: Evita las confusiones. Mejoran las relaciones personales ya que pones de tu parte. Negocio propio.

Consejo: Ejerce el poder de mando a tu favor.

Libra

Palabra clave: Compresión.

Número de suerte: 025

Se soluciona un problema de salud. No discutas en donde estas. Debes mejorar ese carácter conflictivo. Hazte un baño con flores blancas. Buenas noticias con una vivienda. Debes manejar bien las cosas. Cuidado no te impongas en las cosas, debes llegar acuerdo. Alguien pendiente de ti.

Trabajo: Controla tu mal humor. Escucha el concejo que te da una persona cercana en lo laboral.

Salud: Tomar vitaminas. Cambio de cima que no te favorece.

Amor: Nuevas compañías. Celebraciones en sitio nocturno de cumpleaños. Salida en familia.

Parejas: Sales de reposo o lo necesitas. Tu vida es un cao debes buscar de organizarte. Todo es parte de la vida.

Solteros: Regresas de un viaje y no te gustara lo que encuentras. Celebraciones de sorpresa que disfrutas.

Mujer: Estarás sacando los adornos navideños. No te alegres con aprobación hasta que no tengas los papeles en tus manos.

Hombre: triunfos alegrías. Muchas bendiciones para ti, hay logros por lo que has luchado. Celebraciones.

Consejo: Nuevas oportunidades no la pierdas.

Escorpio

Palabra clave: Salud.

Número de suerte: 851

Lo esperado llega. Firmeza y seguridad en lo que estás haciendo. Un hombre que te escucha y te ayuda en el problema que tienes no seas conformista sigue adelante. Algo que regresa a ti en el amor. Sé más positivo (a), en lo que quieres para ti. Bendiciones de tu santo y protección. Felicidad.

Trabajo: Busca tu estabilidad en el cambio que debes hacer. No te sientas inseguro (a) adelante.

Salud: Cuidado con caídas.

Amor: Unión alegrías. Hombre con quien trabaja que te pide ayuda. Hecho curioso con tienda.

Parejas: Encuentro romántico con tu pareja después de mucho tiempo de separación. Compras navideñas.

Solteros: Algo con una invitación de bodas alegrías y celebración ya que se concluye algo. Llegas a tienda de compras.

Mujer: Buenas noticias. Examen médico pendiente. Te sentirás muy cansado después de una noche de mucho trabajo.

Hombre: Buenas noticias. Estas en otra ciudad que no es la tuya y extrañas todo. Respuestas rápidas.

Consejo: Pon en positivo lo que quieres concéntrate.

Sagitario

Palabra clave: Aprender.

Número de suerte: 320

Se activa el camino en lo que quieres. Sigue adelante que nada te detenga. Embarazo que esperas que llega. Bendiciones en estos días. Alegrías por documento que te entregan. Fiestas celebraciones se activa la energía de la navidad. Intranquilidad con una situación económica con padres.

Trabajo: No aceptas las injusticias con compañeros. Ten calma deja que cada quien resuelva su problema.

Salud: Dolores en el pecho que debes atender.

Amor: Una relación armoniosa que llega a tu vida. Madre que te ayuda a aclarar una situación sentimental.

Parejas: Tienes una mujer a tu lado muy cálida que te ayuda a vencer una situación, en tu sitio de trabajo.

Solteros: Sales de un lugar donde te sentías atrapado. Buscas un cambio en tu forma de vivir. Nuevas ideas que te ayudan.

Mujer: Dirigirás un nuevo proyecto. Te sentirás atrapada en una reunión. Compras navideñas con hijos y disfrute.

Hombre: Compra de vehículos. Cuidado con pérdidas por estar seguro de algo. Se consciente y cuida lo que tienes.

Consejo: Has una limpieza de sal marina en tu casa de adentro hacia afuera y lo barres.

Capricornio

Palabra clave: Hermanos.

Número de suerte: 912

Escucha tu yo interno. Las cosas esperadas llegan muy rápido. Te mando muchas bendiciones. Escucha tu yo interno. Proyectos que se hace realidad. Limpia tu casa para que actives la energía de la navidad. Busca ayuda espiritual. Firmas esperadas. Has as cosas con seguridad. Amores.

Trabajo: Has las cosas con calma. La rueda de la fortuna a tu lado. Cambios importantes en tu trabajo que te funciona.

Salud: Todo mejorando.

Amor: Viajes de ida y vuelta. Le pedirás ayuda a una persona adolecente. Buscaras de resolver un problema y tendrás éxito.

Parejas: Ten calma y moderación en lo que quieres. Cooperas con un grupo de personas de otra raza.

Solteros: Una mujer adulta cómoda y con situación económica buena, que te ayuda con negocio.

Mujer: Ten confianza en ti misma en lo que haces y quieres lograr. Te enfrentas a una persona que has discriminado.

Hombre: Inicias un trabajo fuerte. Noches y salidas muy cálidas con personas queridas.

Consejo: Controla tus dudas y miedos. Concéntrate.

Acuario

Palabra clave: Éxito.

Palabra clave: Atención.

Número de suerte: 028

Buen dia. Bendiciones. Llamadas con importancia. Dinero que llega. Sale el sol en tu camino. Debes estar seguro (a) de o que vas hacer. Cuidado con lo que dices has tus cosas calladito (a). Pendiente con aviso que te hacen. No te sientas tan solo (a), ya que eres importante para muchos. Bendiciones.

Trabajo: Logros. Triunfos. Te ofrecen un empleo en lo que sabes hacer. Deja que todo fluya en tu entorno.

Salud: Controla los nervios.

Amor: Se activa el amor. Mujeres adulta madre o tía que te traen una persona del pasado a tu casa.

Parejas: Celebraciones y alegría en tu casa con personas que llegan de viaje. Firmas un documento de compromiso.

Solteros: Te sentirás descontento (a) por algo que te ofrecieron y llego otra. Iras a un sitio a decir algo, pero no podrás hacerlo.

Mujer: Triunfos, logras tener el mundo en tus manos. Algo que tienes que aclarar por problemas de salud.

Hombre: Cancelas un dinero. Obtienes lo que mereces en un pago pendiente. Te aprueban un crédito.

Consejo: Pon en práctica tus habilidades.

Piscis

Palabra clave: Disfrute.

Número de suerte: 013

Buenas energías queridos (a) en este dia ten firmeza en lo que quieres o haces. Aléjate de personas conflictivas. Quieres hacer algo y no sabes cómo hacerlo. Emplea tu creatividad en lo que necesitas. Debes luchar por lograr eso que quieres. Se activa el amor. Sales de un lugar con alegría.

Trabajo: No permitas que otros te molesten. Firmas un documentó por un negocio con extranjero.

Salud: Equilibrio.

Amor: Ten calma y paciencia utiliza tu intuición en el amor. Te haces un ritual para el amor.

Parejas: No mires atrás y deja el pasado ya que lo que importa es el presente. No tendrás ninguna dificultad en trabajo.

Solteros: Firmas acuerdos y alegrías. Sentirás malestar en la espalda o personas que te miran cuando pasas.

Mujer: No digas lo que vas hacer. Tristeza y lágrimas. La rueda de la fortuna pone en movimiento en tu vida. Hay cambios inesperados positivos.

Hombre: Llega a tu vida una persona emprendedora y de nobles sentimientos. Cuida tu imagen.

Consejo: Ve bien esa nueva visión en tu camino.

