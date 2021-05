Colombia Claudia López llama irresponsables a Petro y Uribe| Minuto30

Todo un debate en redes sociales ha armado la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y los políticos Gustavo Petro y Álvaro Uribe, en todo lo que tiene que ver con el paro nacional.

Fue la alcaldesa la que comenzó la discusión, al asegurar que ambos líderes políticos, de diferente postura, son unos «oportunistas irresponsables», que según ella, le estarían sacando rentabilidad al paro nacional, y a los hechos violentos que han ocurrido.

Aseguró que Petro «bloquea la concertación embelesado por la rentabilidad electoral que le da el paro», mientras que Uribe «ordena desbloquear esperando que el deseo de orden tras 20 días de bloqueos lo rescate electoralmente».

También dijo que «la vida y justos reclamos de nuestros jóvenes y ciudadanos no pueden quedar presos del oportunismo electoral de Petro y Uribe».

Jóvenes y ciudadanía y mediadores de Naciones Unidas e Iglesia tienen que presionarlos y exigirles que no dilaten más e instalen mesa de concertación ya.

Petro le respondió a Claudia López

Luego de esos mensajes de la alcaldesa de Bogotá, Gustavo Petro se pronunció al respecto, y en primer lugar le indicó a Claudia López que espera que se recupere del covid-19.

Luego, sostuvo que «lo que viene es un golpe de estado. Creo que es el momento de la unidad más amplia para detener el atentado contra la vida, la paz y la Constitución».

Y allí, nuevamente la alcaldesa le respondió, y le indicó a Petro que si las manifestaciones no terminan pronto, lo que se viene será mucho peor para todos: «Lo que viene es más pobreza y desempleo si la movilización que usted convoca no termina mañana mismo en una mesa de concertación social y económica que le dé salidas reales y pacíficas a la juventud. No evada la concertación, lidérela. Todas las fuerzas políticas deben concertar».