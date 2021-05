Daniella Álvarez confirma ruptura con su novio y él denuncia amenazas

No ha sido un año fácil para Daniella Álvarez. La bella modelo colombiana, quien hace un año sufrió la amputación de su pierna izquierda después de sufrir complicaciones en una operación, acaba de confirmar ahora que ha puesto fin a su noviazgo con el actor español Lenard Vanderaa. Los rumores de ruptura llevaban meses circulando en las redes y el actor español decidió romper el silencio y criticó las amenazas que le han hecho desde que terminó su relación.

Miss Colombia 2011 confirmó su ruptura a través de un mensaje que publicó en sus Stories de Instagram en el que le agradeció haberle demostrado el significado del «amor incondicional» mientras estuvo a su lado. Vanderaa, por su parte, se asomó a sus redes y en un video negó haber terminado con ella porque le amputaron la pierna y denunció los fuertes comentarios que está recibiendo.

Daniella Álvarez confirmó que puso fin a su romance con su novio.

«El que me demostró cada día el significado del amor incondicional @lnardvanderaa. Hoy no estamos juntos, pero el significado que tiene en este proceso no lo puedo explicar con palabras. Gracias infinitas», comentó la modelo colombiana junto a esta imagen que publicó a través de sus Stories de Instagram.

Lenard Vanderaa rompió el silencio tras confirmarse la ruptura

«Como otra pareja normal se ha acabado. Cada uno ha tomado su camino y yo a Daniella simplemente le deseo lo mejor en su vida», dijo el actor español. «Estuve apoyando a mi pareja en los momentos más difíciles de su vida porque me necesitaba. Lo hice 24 horas al día por meses porque era la mujer que quería y lo volvería a hacer”, añadió.

El actor español denunció amenazas desde que terminaron

«Se metieron con mi familia, con mi madre y mi hermana, que nada tienen que ver con mi vida o con mi relación con otra persona”, afirmó Vanderaa. «Es muy fuerte escuchar que la abandoné por otra, porque le falta una pierna o porque quería seguidores, no me entra cómo la gente puede decir eso», añadió.

Lenard recibió el apoyo de sus fans incondicionales

Yahoo

Por: Reporte Confidencial

