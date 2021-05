TRAS CONQUISTAR A 50 MILLONES DE LECTORES,

REGRESA EL REY DE LA NOVELA NEGRA

CON UN THRILLER LITERARIO MONUMENTAL En lo alto de una montaña, en los páramos de Noruega, hay un viejo caserón habitado por un hombre solitario. Se llama Roy, es experto en pájaros, lleva la gasolinera del pueblo y en cada casa corre un rumor sobre él. Su vida gris se reabre con la vuelta de Carl, su hermano pequeño. No se ven desde que se fue a estudiar a Estados Unidos hace quince años, tras la muerte trágica de sus padres en un accidente de coche. El hijo pródigo trae consigo a su flamante esposa, Shannon, una enigmática arquitecta: han ideado un plan para construir un gran hotel en los antiguos terrenos familiares y podrían hacerse ricos, no solo ellos sino además los vecinos de la zona. Sin embargo, pronto llegan también los malos presagios. Porque es difícil reinventarse en una comunidad pequeña donde todos se conocen, y a los habitantes del lugar les costará olvidar ciertos episodios del pasado. Sobre todo, al agente Olsen, hijo del antiguo alguacil, que desapareció tiempo atrás en extrañas circunstancias. El reino es un thriller gigantesco, adictivo y complejo, que retrata como ningún libro de Nesbø las pasiones humanas, y que ha sido considerado inmediatamente por la crítica una obra maestra. Los lectores han dicho…

«Con El reino, Nesbø amplía aún más sus dominios. Si nunca lo has leído, empieza por aquí: pura adrenalina literaria.»

Domingo Villar «Jo Nesbø convierte al lector en un súbdito que le seguirá apasionadamente hasta el final de la historia.»

Alicia Giménez Bartlett «Este libro es especial en todos los sentidos.»

Stephen King «Vuelve a confirmarse quién es el rey del thriller.»

Financial Times «Imposible dejar de leer.»

The Washington Post «Te agarra y va abriéndote una puerta tras otra. Si entras, no podrás salir.»

La Stampa «Una tenebrosa delicia, comparable a las novelas de Ripley.»

The Times «Un thriller terriblemente bueno.»

Dagbladet «Atrapa al lector en un abrazo hipnótico.»

Daily Express «Una historia tremendamente sólida con unas dosis de suspense psicológico y erótico casi insoportables. Fascinante en todos los sentidos.»

Jyllandsposten «Retorcida, violenta, apasionante y muy perturbadora.»

Buzzfeed «Nesbø demuestra ser un excelente narrador. Sabe presentar un mundo sombrío con un poderío implacable.»

New York Journal of Books «Con una pizca de Lev Tolstoi y otra de Agatha Christie, El reino explora el mal que puede anidar en una familia. De nuevo, Nesbø ha entregado un éxito incontestable.»

La Repubblica

Autor: NESBO, JO

Genero:

Thriller / novela negra / policiaca

Paginas: 624

