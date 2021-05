Emma Watson pone punto final a suposiciones sobre su vida sentimental

En febrero se rumoró el supuesto compromiso de Emma Watson con Leo Alexander Robinton. Esta semana la actriz rompió su silencio para abordar las especulaciones sobre su vida privada y enviar un mensaje a sus fanáticos.

Todo comenzó cuando en febrero la prensa británica dedicó gran cobertura a una fotografía de la actriz en la que se destacaba un anillo que llevaba puesto, que muchos señalaron sería su sortija de compromiso.

Tres meses después, la joven celebridad ha sorprendido al hablar del tema, pues se le ha considerado siempre una persona que prefiere mantener su vida personal separada de su carrera.

Cuando se habló de su supuesto compromiso, el Daily Mail aseguró también que Watson había decidido suspender su carrera actoral, para dedicarse a proyectos personales. Sin embargo, al poco tiempo los agentes de la artista negaron eso, asegurando que lo único que estaba inactivo por el momento, eran las redes sociales de la célebre actriz de Harry Potter.Pero parece que eso no bastó. Watson, de 31 años, usó su cuenta de Twitter el lunes de esta semana, para aclarar las cosas con sus más de veintinueve millones de seguidores. “Queridos fans, los rumores de que estoy comprometido o no, o de que mi carrera está ‘inactiva’ o no, son formas de generar clics cada vez que resultan ser verdaderos o falsos. Si tengo alguna noticia, prometo compartirla con ustedes“, expresó.

Watson explicó en otro tuit que se ha dedicado a pasar la pandemia “como la mayoría de la gente lo ha hecho: cuidando a mis seres queridos y haciendo todo lo posible para no propagar un virus que todavía afecta a tanta gente”, apuntó, explicando que no ha ocultado nada sobre su vida a sus más fieles seguidores.

Después de todo Watson nunca ha temido expresar sus ideas. Ya hace un par de años había sorprendido cuando habló de denominarse a sí misma como su auto-pareja, después de enfrentar la presión de llegar soltera a los 30 años, y darse cuenta que era una oportunidad para empoderarse.

La actriz llevaba varios meses de inactividad en sus redes sociales. Mientras en su Twitter no publicaba nada desde agosto del año pasado, en Instagram no lo hace desde junio. Incluso, en su perfil en esa red social, aparece el mensaje “La página oficial de Instagram de Emma está actualmente inactiva y no se está actualizando”.

La última película en la que estuvo vinculada la actriz, fue Mujercitas estrenada en 2019. Desde entonces no se ha involucrado en ningún otro proyecto cinematográfico. Lo que sí es un hecho es que continúa su relación sentimental con Leo Robinton.

De su pareja se sabe muy poco, pues según han investigado medios como The Sun, en el momento en que su relación se hizo pública por unas fotografías en las que se les vio juntos por primera vez, el estadounidense optó por cerrar sus perfiles en redes sociales.

“Emma y Leo hicieron todo lo posible para mantener su relación en privado”, dijo hace algún tiempo una fuente cercana a la pareja al Daily Mail. Al parecer la actriz estaría interesada en vivir en el anonimato, pues se ha dicho que ha sabido mantener un bajo perfil desde que está radicada junto Robinton en Los Ángeles. Quizás incluso estarían pensando en tener hijos, según ha dicho la misma persona al periódico británico.

Seguro se lo ha pensado muy bien, pues la también activista y feminista, sabe que las relaciones son un reto inmenso para cualquiera. “La idea de que se supone que las relaciones son fáciles y que todo debe entenderse implícitamente, y que están destinados a conocerse, ¡es una tontería! ¡Es imposible!”, dijo en marzo de 2020 sobre las relaciones de pareja a Teen Vogue.

