España | La Fiscalía del Supremo dice que Isa Serra «fue instigadora» del ataque a la Policía en un desahucio

La Sala Segunda del Tribunal Supremo dirime este miércoles el futuro político de la actual número 1 de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, que fue condenada a 19 meses de prisión e inhabilitación por liderar unos altercados contra la Policía en un desahucio que tuvo lugar en 2014 en el madrileño barrio de Lavapiés. El Alto Tribunal estudia, en vista pública, el recurso de casación presentado por la defensa de Serra, que se ha quedado al frente del partido en la Comunidad de Madrid tras la espantada de Pablo Iglesias tras la debacle electoral del 4M. La Fiscalía del Supremo ha aseverado que, como dijo uno de los policías, Serra «fue una de las mayores instigadoras».

El fiscal ha argumentado que, «las personas que han declarado fueron testigos directos y víctimas. De diez agentes, cinco reconocieron a Serra y dijeron que era de las instigadoras, de las que más increpaba. Uno dijo que la que más».

Y a este respecto, el representante del Ministerio Público, Carmelo Quintana, ha asegurado que “la policía aseveró que todo estaba corroborado por las declaraciones y los vídeos”. Y que Serra le dijo a una mujer policía: “Eres cocainómana, mala madre, hija de puta. Con todo lo que hemos luchado las mujeres, no te quieren ni tus compañeros». A otra agente le dijo «si tuviera un arma tendría que pegarte un tiro. Te follas a todos los policías”. “Estas mujeres se vieron increpadas de una forma feroz. Se les quedaron grabado los rasgos por lo que le dijeron y por la actitud agresiva”, ha apostillado el fiscal.

Defensa

La defensa de Serra ha asegurado que «se vulneró la presunción de inocencia» y que el Tribunal «valoró erróneamente las pruebas».

Durante la comparecencia de la defensa, el letrado de Isa Serra ha asegurado que: «La sentencia es arbitraria y vulnera presunción de inocencia, la sala asumió de forma crítica las vagas declaraciones de los policías, no entra a impugnar la irregular investigación y no valoran el resto de testificales y pruebas».

Y ha proseguido diciendo que, «antes de los reconocimientos fotográficos hacen ya una denuncia. Nos han privado de valorar la prueba. La Policía ‘cortapegó’ las declaraciones. Solo pudimos acceder a las declaraciones en el juicio y eran genéricas y poco específicas. No podían precisar cuándo Serra lanzó los objetos y desde dónde. El carácter general de las afirmaciones no permite la imputación de concretos delitos. Eso lo dijo el instructor antes de saberse que era aforada. Los testigos la excluyen de cualquier participación en un delito. Y sus declaraciones han sido rechazadas diciendo que algunos testigos no son creíbles porque vieron lanzar zapatillas y no dijeron que vieron lanzar macetas o piedras. Pues bien, era porque no bajaron siguiendo al furgón. En los videos se ve como cuando hay un conflicto huye. No es la actitud agresiva ni de liderazgo que se le atribuye».

La condena

Isa Serra fue condenada a 19 meses de prisión por un delito de atentado contra la autoridad, a una multa de cuatro meses por un delito leve de lesiones y a otra multa de cuatro meses por un delito de daños. Serra fue absuelta de un cuarto delito, el de desórdenes públicos.

En la primer sentencia, los jueces expusieron que la libertad de expresión que alegaba Isa Serra «tiene límites y no puede amparar comportamientos ilegales. El problema para la actual líder de Podemos en Madrid es que aquella sentencia conllevaba «la inhabilitación al derecho de sufragio pasivo», lo que supone que no puede ser elegida para ningún cargo público.

Por su parte, tanto la defensa de Serra, como ella misma, siempre han sostenido que la condena fue política. Así, durante su declaración en el juicio, la líder de la formación morada en Madrid aseveró que las acusaciones «sólo se podían entender en el sentido político».

Su letrado criticó que «los hechos probados de la sentencia se sustenten exclusivamente en la declaración de algunos agentes de la Policía, que sostienen una versión de lo ocurrido contraria a la de la acusada y a la de otros testigos» de aquel desahucio.

Los magistrados encargados de decidir el futuro de Isa Serra son Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Ana Ferrer, Carmen Lamela y Antonio del Moral, que será el ponente de la sentencia. En cuanto a las partes personadas, la Fiscalía solicita que el Supremo ratifique la sentencia. De ser así, Serra debería abandonar la política puesto que la condena conlleva también la inhabilitación para el ejercicio de cargo público.