España | Málaga acogerá las próximas cinco ediciones de Digital Enterprise Show

Málaga ‘birla’ a Madrid la celebración del Digital Enterprise Show (DES), cuyas próximas cinco ediciones se celebrarán en la ciudad andaluza, convirtiendo así a la comunidad en la región mundial digital, tal y como ha confirmado este miércoles el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo.

Se trata de un congreso tecnológico, que se ha convertido en una cita indispensable para explorar las oportunidades que ofrece la digitalización como fuente de desarrollo y crecimiento. “Esta cita es una oportunidad para posicionar a Andalucía como región mundial digital y a Málaga como provincia puntera en digitalización”, ha asegurado Elías Bendodo esta tarde en la edición del congreso de este año (DES’21) en Madrid, donde ha intervenido junto al presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y el alcalde de la ciudad malagueña, Francisco de la Torre.

Bendodo ha defendido que “Andalucía va a capitanear la transformación digital en unos años que van a ser clave tras la pandemia” y que la celebración de un evento de estas características “encaja como un guante en Málaga porque es la locomotora digital de Andalucía y referente de innovación a nivel internacional”. El consejero del ramo ha explicado que celebrar las próximas ediciones de DES en Málaga “potenciará la economía digital andaluza, al mismo tiempo que situamos a la comunidad en el escaparate del negocio digital”.

“Queremos que, en el futuro más cercano, la digitalización impregne a todos los sectores”, ha añadido. El Gobierno andaluz entiende la digitalización como un motor para la recuperación y la creación de empleo a través de nuevos mercados; como sinónimo de igualdad y oportunidades; como fuente de desarrollo para empresas, pymes y autónomos; como imán para atraer a nuevos inversores, y también como una forma de ganar en soberanía tecnológica, ser autosuficientes y no depender de otros mercados y superpotencias. Para el consejero de la Presidencia, “hay que aspirar a desarrollar al máximo cada uno de estos principios porque la transformación digital es una condición indispensable para competir. No podemos llegar tarde a esta meta. Seguramente, en España no hemos salido a tiempo, pero sí necesitamos llegar a ese objetivo cuanto antes”.

En esta línea, ha defendido que esto no puede ser un objetivo exclusivo de un Gobierno o de una administración, “sino una tarea colectiva que hay que hacer de manera conjunta entre el sector público y el privado”.

“Colaboración público-privada para que este proceso sea un éxito y colaboración público-privada para acceder y canalizar los Fondos de Recuperación en la línea prioritaria de digitalización marcada por la Unión Europea”, ha señalado.

Ha defendido que la transformación digital “no es el futuro, sino el presente” y ha puesto de manifiesto que, durante los meses más duros de la pandemia, “el Covid nos ha obligado a avanzar a pasos agigantados en la digitalización de nuestras vidas, desde nuestras relaciones personales, hasta el plano laboral, el sector empresarial o en el seno de las administraciones públicas”.

“Cada vez nos relacionamos más digitalmente y ese es el principal indicador para darnos cuenta de que no hay vuelta atrás: la transformación digital está cambiando completamente nuestro modo de vida”, ha concluido el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior.