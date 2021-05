Fanny Lú contó como su esposo le fue infiel con su mejor amiga

Cuando me di cuenta que me estaba siendo infiel con mi mejor amiga fue porque empecé a sospechar, era un instinto. Ella era mi mejor amiga de ese momento, era esposa de uno de los mejores amigos de él, es muy cruel y muy duro porque es una doble pérdida. No es solo una infidelidad, es un acto de deslealtad, dijo.

Sin embargo, Fanny Lu aseguró que fue un momento duro de su vida, pero que ya la perdonó a ella y a él también, pues finalmente es el papá de sus hijos y en la actualidad es feliz con su nueva pareja sentimental.

«Ha pasado el tiempo, han sanado las heridas y yo logro entender que quizás yo estaba muy ausente, a pesar que él me impulsaba mucho. Uno no sabe y juzgar es fácil. Siento que fui muy amorosa y buena esposa, él también», agregó.