Habitantes de Caricuao denuncian que tienen 10 años solicitando el asfaltado de calles

La entrada a los bloques prefabricados de los sectores de la UD7 y UD8, de la comunidad de Ruiz Pineda, es una de las calles que más necesita ser asfaltadas, de acuerdo con las palabras de Pedro Peña, habitante de la parroquia Caricuao, el lunes 17 de mayo. El vecino consultado indicó que este es un pedido recurrente a las autoridades municipales. «Tenemos más de 10 años pidiendo asfaltado para esta entrada y otras calles porque no queremos más accidentes ni sustos», afirmó.

Peña apuntó que es lamentable que la Alcaldía de Caracas solo asfalte las avenidas principales. «Mi mamá se accidentó un tobillo mientras caminaba al cruzar la calle para ir a la casa. Lo irregular del camino y los huecos llenos de agua la hicieron caer», agregó.

Maye Guerra, administradora del bloque 10 de la UD7 de Ruiz Pineda, recalcó que para asfaltar la calle en la entrada hace falta primero que Hidrocapital reemplace una tubería que está dañada hace mucho tiempo.

«Si Hidrocapital no hace ese trabajo, el asfaltado se perderá a los pocos días. Personalmente he atendido este caso. He llamado a los camiones vactor cada vez que se tapa esta tubería, pero ya toca remplazarla. Por eso pedimos la ayuda a las autoridades correspondientes», destacó la vecina.

Habitantes de la comunidad de los sectores de la UD7 Y UD8 de la parroquia Caricuao denunciaron a El Pitazo en la Calle la necesidad que tienen de que sean asfaltadas las calles internas | Foto: Griselda Acosta

Los habitantes de Ruiz Pineda aprovecharon la presencia de El Pitazo en la Calle para recordarle a la Alcaldía de Caracas que las calles internas de la parroquia Caricuao necesitan con urgencia un nuevo asfaltado | Foto: Griselda Acosta

El daño de los carros debido al mal estado de las calles internas es otro problema que enfrentan los vecinos de estos sectores de la parroquia Caricuao. Así lo refirió Jairo Martínez, vecino de la UD8, quien dijo que el gasto que tiene para mantener su automóvil en buenas condiciones es alto. «Comprar amortiguadores y cauchos en este tiempo en que todo se debe comprar en dólares, no es fácil. Con calles en buenas condiciones este desgaste sería menor», señaló.

Los vecinos consultados indicaron que el tránsito de autos y camiones a diario en estos sectores ayuda a que se dañen también las calles internas de estos bloques ubicados. Explicaron que este problema se repite en todos las urbanizaciones de Caricuao. Según estos residentes, cada cierto tiempo, cuando pueden, rellenan los huecos de la calle, pero esto no resulta suficiente. Por tal razón insisten en la necesidad de un asfaltado completo para evitar accidentes.

Griselda AcostaGran Caracas

