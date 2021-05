Jennifer López se corta el flequillo que más favorece a los 50

Es tiempo de flequillos pero sobre todo de aquellos que mejor sientan y que son de fácil mantenimiento. Entre nuestros favoritos de la temporada, se encuentra el de Jennifer Lopez, de estilo francés, largo y desfilado hacia los lados y que encaja tanto sobre melenas largas como la suya como cortas y es el que más favorece a los 50 y a todo tipo de caras.

El largo si que importa a la hora de llevar el flequillo a los 50. Y eso lo sabe Jennifer Lopez, que se ha hecho este corte de pelo de la mano de su peluquero Chris Appleton y no nos puede gustar más porque es el que más favorece a partir de esta edad a todo tipo de rostros incluidos los redondos. El flequillo de JLo es de los más solicitados en los salones por su longitud versátil y porque encaja perfectamente con los cortes más demandados del año: desde el bob, a las melenas midi y otros cortes para pelo largo. Es casual, largo, despuntado, con movimiento, en definitiva, un flequillo sin sentido que se peina como el corte, de forma despreocupada, pero elegante que favorece a las caras redondas y ovaladas.

Apostar por este tipo de flequillo resta años y evita que pases horas frente al espejo a la hora de peinarte. Además, lo bueno de este tipo de corte es que crece rápido, así que siempre podrás probarlo y si no te gusta, dejarlo crecer. En el caso de la melena ultralisa que lleva Jennifer Lopez resultan un recurso sencillo capaz de transformar cualquier look, lo refrescan y, además ayudan a resaltar los distintos rasgos de nuestro rostro. Y esta temporada nos siguen apeteciendo los cortes fáciles de mantener, pero no queremos renunciar a vernos bien y en tendencia, por eso, los flequillos siguen dándolo todo. Eso sí, la clave para que nos queden tan bien como a la cantante, está en personalizar, y en crear un corte a medida según cómo somos y cómo nos queremos expresar.

Telva.

Por: Reporte Confidencial

