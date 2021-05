LA ESTAFADORA

TAN ADICTIVA COMO TU SERIE FAVORITA «Una novela sobre el poder y los peligros de las redes sociales.» Booklist «Apasionante. Su lectura es adictiva.» Los Angeles Times BookReview Nina solo roba lo que otros no echan de menos… Y solo a quienes pueden permitírselo. Esto es lo que va a pasarle al próximo millonario que se cruce en el camino de Nina: cuando la velada que acaban de compartir se convierta en un vago recuerdo y él coja sus maletas #louisvuitton para una escapada con sus amigos de la jet set con botellas de #domperignon y trajes de #versace, ella aparcará una furgoneta frente a la mansión vacía de su nueva presa. Usará los códigos de la alarma que ha conseguido la noche anterior y se llevará algunas piezas. Podría robarle más, pero no lo hará. Seguirá sus propias reglas… hasta que su situación cambia de repente. Ahora necesita mucho más dinero. Su próxima víctima no será desconocida. «Brillante.» Booklist «De plena actualidad.»

Autor: BROWN, JANELLE

Genero: Thriller / novela negra / policiaca

Páginas: 400

