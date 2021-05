“las sanciones no tienen nada que ver con la falta de agua”

1181416

Desde el Monitor Ciudad alertaron que las sanciones de países extranjeros en contra del gobierno y funcionarios de Nicolás Maduro no tienen relación con la escasez de agua en Venezuela. Jesús Armas, director de esta organización, aseguró que se trata más bien de la falta de inversión y políticas públicas para recuperar el sistema hidráulico del país.

En declaraciones a la prensa ofrecidas este miércoles, 19 de mayo, Armas aseguró que en las últimas semanas el suministro de agua en Caracas y en la región capital ha empeorado por una falla en el sistema Tuy I, responsable de bombear líquido hacia la planta de Tuy III que abastece a la ciudad capital.

«Nuestro llamado es a que se hagan las inversiones necesarias para recuperar los acueductos del país. Las sanciones no tienen nada que ver con la compra de productos para temas humanitarios y está claro que el derecho al agua es un tema humanitario», acotó el activista, quien recordó que en el año 2020 se anunció la compra de 1.000 cisternas con 300 millones de dólares, de las cuales solo llegaron 552 y “nadie sabe que se hizo el resto del dinero”, tal como admitió Armas.

Armas recordó que hace 10 años Hugo Chávez aprobó un crédito adicional para completar 4.500 millones de dólares que serían empleados en la construcción del sistema Tuy VI que debía estar listo en junio de 2012 y hoy no está listo ni se ha sincerado el uso que se dio a estos recursos.

“Este acueducto no está funcionando, no se hizo mantenimiento y por eso Tuy II funciona a 40% de su capacidad, Tuy I no está funcionando y por eso vemos como los vecinos de La Vega o el Km 16 de El Junquito tienen que sacar los pipotes a las afueras de su casa cuando llueve para tener algo de agua. Y, eso no pasa solo en estas zonas, sino que es una escena que se replica en todos los rincones del país”, apuntó el ex concejal de Caracas.

Armas puntualizó que la falta de agua se agudizó con fuerza en todos los municipios de la Gran Caracas y que hay municipios como El Hatillo que es oficialmente el más seco de la capital, según reportan desde Monitor Ciudad.

“La crisis de agua en Venezuela es visible en todo el país”, dijo Armas al resaltar que debe ser una prioridad en las políticas del Estado resolver la escasez de este servicio.

Génesis Carrero SotoGran Caracas

