No creerás cómo se revisaba un mail en 1984, este video es espectacular

Hoy en día vivimos en la época de la inmediatez y todo gracias a la llamada “era de la información” la cual surgió con la invención del Internet y las nuevas tecnologías que nos han facilitado la vida en muchos sentidos, entre ellos el de la comunicación.

Sin duda, el mail o correo electrónico es parte de ello, pues hoy no nos imaginamos nuestro día a día sin esta valiosa herramienta para poder llevar a cabo nuestro trabajo y que además, nos mantiene cercanos no solo con nuestra familia sino también con algunas empresas que nos brindan distintos servicios.

El origen del mail data del año 1961, cuando el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) ofreció una demostración en la que varios usuarios podían entrar a un IBM 7094 desde terminales remotas a través de un sistema; esto favoreció la creación de nuevas formas de compartir información.

4 años más tarde, en 1965 se empezó a manejar datos en un gran ordenador de tiempo compartido y en 1966 se extendió rápidamente para emplearse en redes de ordenadores. En 1971 Ray Tomlison inventó la conocida arroba.

Tomlinson también trabajó para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en el proyecto ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), el precursor del Internet. Esta iniciativa surge con el objetivo de garantizar el control remoto de las computadoras en diversas partes de los centros bélicos del país norteamericano. Al trabajar en el envío de mensajes a otras computadoras del ARPANET, fue como Tomlinson logró enviar el primer correo electrónico en el mundo en octubre de 1971.

A 44 años de su creación, el correo electrónico se ha convertido en una herramienta indispensable para todos, tanto a nivel personal como profesional.

Sobre el tema, un presentador de noticias canadiense llamado Jon Erlichman compartió en su cuenta de Twitter un antiguo video en el cual se muestra la particular manera en que las personas solían revisar sus mails en 1984.

El clip es un extracto de “Database”, una serie de TV británica que en aquellos años hablaba sobre computadoras y temática sobre Informática. En él se muestra lo que en aquella época fue una de las primeras computadoras portátiles, una TRS-80 Model 100, así como un tipo de módem de aquella época, mejor conocido como acoplador acústico.

El protagonista del video es el presentador Tony Bastable, quien mostraba cómo enviar y recibir un correo electrónico usando un teléfono público mientras viajaba en tren por diversos sitios en Japón.

Aunque en un principio no logra establecer conexión, finalmente muestra cómo enviar el mail, paso a paso, ya desde la habitación de un hotel.

Lo primero que hizo Bastable fue marcar un número desde un teléfono de disco y luego de escuchar los tonos de conexión, unió la bocina con el acoplador acústico para así enlazar la línea telefónica con la computadora, convirtiendo el sonido en señales eléctricas y viceversa.

Posteriormente, accede a su correo electrónico digitando un número de acceso con el teclado, dicha información se descarga al dispositivo y el mensaje de su bandeja de entrada finalmente aparece en su pantalla.

How to check your email in 1984: pic.twitter.com/P2tzx8TB47

— Jon Erlichman (@JonErlichman) May 16, 2021