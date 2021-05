NO OIGO A LOS NIÑOS JUGAR

Vuelve Mónica Rouanet, la autora del best seller del confinamiento con Despiértame cuando acabe septiembre. Tras un grave accidente de coche, Alma, una joven de 17 años, sufre un shock postraumático y es ingresada en una clínica psiquiátrica ubicada en un antiguo edificio rehabilitado. Allí convive con otros internos y sus patologías y se cruza con unos niños a los que solo ella puede ver. Poco a poco, la historia del edificio y sus antiguos ocupantes se enreda con la realidad de Alma y la lleva a desentrañar oscuros secretos encerrados durante años entre las paredes de la enorme casona y en su propia mente. Un thriller trepidante repleto de suspense que mantendrá al lector enganchado hasta las últimas páginas. «Una novela que ahonda, con sensibilidad e intriga, en la exclusión social y el dolor de ser distinto, sin renunciar a una absorbente trama de misterio. Las páginas se pasan sin sentir.» Elia Barceló «Hay puertas que no deberían abrirse. Silencios que nos advierten. Pero nunca hacemos caso.» Víctor del Árbol «Mónica Rouanet tiene la extraordinaria cualidad de describir a la perfección lo mejor y lo peor del ser humano.»

Juan Diego Guerrero, Onda Cero Lo que dicen los medios de su última novela:

«Trama bien hilada, coherente y bien dirigida, con giros argumentales bien introducidos por la autora, para nada chirriantes.» Las casas ahorcadas «Mónica Rouanet ha dejado impresa la tristeza por la pérdida irreparable de alguien muy querido y la melancolía que acompaña a menudo a los que se quedan.» ¡Qué bello es leer! «Con una prosa sencilla pero cuidada, combina la narración intimista con la intriga.» En tus libros me colé «Con unas poquitas pinceladas, refleja a la perfección el micro mundo de la Albufera y los pueblos que gravitan a su alrededor.» La huella de los libros «Una novela con una lectura ágil, directa, donde deja ver parte del ser humano más vil y ruin.» Negra y mortal«Te mantiene en vilo de principio a fin.» Wonder Zuu «Una novela con una ambientación maravillosa y unos personajes muy bien trazados psicológicamente. El ritmo es ágil y la trama contiene los suficientes giros como para que no perdamos el interés en la historia.» Lee o muere «Intriga y crímenes. No podréis parar de leer ya que está llenita de misterios y de sorprendentes giros.» Carmen en su tinta «Escrito de una forma muy exquisita. No ha perdido el ritmo desde la página 1 hasta el final, está lleno de intriga y con una protagonista peculiar.»

Autor: ROUANET, MONICA

Genero: Thriller / novela negra / policiaca

Páginas: 300

Sinopsis Librería

Por: Reporte Confidencial

Apóyanos Compartiendo :