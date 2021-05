Perú | Carnecitas (19/05/2021) Waldo Mendoza – La Razón

QUE CUMPLAN

Congresistas de distintas bancadas demandaron ayer a los ministros de Economía y Finanzas y de Vivienda y Construcción, Waldo Mendoza Bellido y Solangel Natali Fernández Huanqui, respectivamente, que antes de decir que no cuentan con recursos, cumplan con la función de gestión para la concreción de proyectos de desarrollo en el país.

PÉSAME

Ayer se dio a conocer que el exdiputado y dirigente de izquierda, Ricardo Letts Colmenares, falleció a la edad de 83 años. Precisamente, el Congreso de la República expresó esta ayer sus condolencias a los familiares y amigos del exdiputado, tras su sensible fallecimiento.

ALAN

Letts Colmenares, quien era ingeniero agrónomo y periodista, fue elegido en 1990 como diputado de Izquierda Unida (IU) por Lima, cargo que desempeñó hasta la clausura del Congreso el 5 de abril de 1992, se le recuerda por las investigaciones contra el expresidente Alan García Pérez.

¿BRONCA?

Ayer Pedro Castillo presentó a su equipo técnico que ha trabajado en su plan de gobierno para los cien primeros días. Lo que llamó la atención fue que no estuvieron presentes, por tercera vez, ninguno de los economistas del equipo de Verónika Mendoza. ¿Habrá alguna bronca entre los zurdos?

SE CONTRADICE

En estos días, el candidato Pedro Castillo indicó que de llegar a un gobierno. “Cualquier cambio, incluido el de la Constitución, solo se hará a través de mecanismos constitucionales vigentes y en respeto al Estado de Derecho. Pero luego en su Plan de los 100 días convoca un ilegal Referéndum para cambiar la Constitución”, precisó el economista Manuel Romero Caro.

ESTATIZAR

En entrevista para una radio local, Kurt Burneo dijo que no aceptó participar en el equipo de Pedro Castillo por varias razones, entre ellas, que no está de acuerdo en estatizar algunas empresas que no acepten el nuevo régimen impositivo.

DEBATE

Y el Jurado Nacional de Elecciones ya está dando a conocer cuáles serán los principales bloques que se desarrollarán en el debate presidencial del 23 de mayo. Perú al Bicentenario es la primera parte y será iniciada por Fuerza Popular, seguida de Perú Libre. Ello termina con un mensaje de cierre.

PANDEMIA

El segundo bloque será el tema Salud y Pandemia, donde el partido del lápiz será el primero en abordar el tema, seguido de Fuerza Popular. Los temas siempre serán iniciados en orden de alternancia entre ambas agrupaciones.

BLOQUES

El debate tendrá en cuenta los temas Economía y Promoción del Empleo, Educación, Ciencia e Innovación, Lucha Contra la Corrupción e Integridad Ciudadana, entre otros. Al final de cada bloque habrá espacio para que cada candidato emita un mensaje de cierre sobre el tema, pero ya auguramos los infaltables ataques.

LAS RONDAS

A causa de la pandemia varias actividades se han visto truncas o paralizadas, ejemplo de ello son los procesos de elecciones de juntas directivas o comités de las comunidades y rondas campesinas que, al cumplirse los plazos, sus actividades económicas y sociales pierden respaldo legal, problemática que ha sido recogida por el congresista Lenin Bazán.

BONO

En vista de que el Gobierno envió al Tribunal Constitucional el proyecto de ley que facultaba a los aportantes de la ONP a retirar su dinero, el congresista Javier Mendoza ha presentado un proyecto de ley para la entrega de un bono excepcional de S/ 1 500 a los aportantes de la ONP.

“¡NI DE VAINAS!”

El excongresista Mauricio Mulder dejó entrever que el partido Perú Libre tiene muchas cosas a su favor. “¿Qué más necesitan? Dueño del JNE, Salas Arenas, se niega a llamar terrorismo a Sendero Luminoso, y dice “periodo de violencia política”. Ahora entenderán como es que Castillo, que ninguna encuesta vio, acabo ganando. ¿Coincidencia? ¡Ni de vainas!

SE SALVO

La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso aprobó desestimar la denuncia planteada contra la legisladora Cecilia García, de Podemos Perú, por la acusación que le atribuía tener dos documentos nacionales de identidad (DNI). Qué suerte.

CAMISETA

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, se pronunció acerca del uso de la camiseta de la selección peruana de fútbol en la campaña electoral de la segunda vuelta. “Creo que (la camiseta) no se trata de ningún símbolo patrio, así que cada persona puede utilizar la indumentaria que considere”, refirió.

DEMOCRACIA

“Así como clasificamos al Mundial, ya demostramos que unidos podemos lograrlo todo. Llenamos el Nacional y llenamos las calles Rusia. Este 6 de junio todos a votar por un Perú en democracia, unido y en paz“, agregó la premier.

¿SERÁ CIERTO?

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, anunció que esta semana se agregarán tres grupos más de comorbilidades al proceso de vacunación contra el coronavirus. “Esta semana se incorporarán tres grupos de comorbilidades: las enfermedades mentales severas, enfermedades raras y personas que fueron trasplantadas”, detalló.