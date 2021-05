Por una lesión, Yordan Osorio no estará con la Vinotinto en la Copa América #19May

El defensa central de la selección de fútbol de Venezuela, Yordan Osorio, no participará en la venidera Copa América 2021 tras confirmarse una lesión delicada en su pie derecho.

La información la confirmó Osorio mediante Instagram, y expresó sentirse mal por no participar con la Vinotinto en la competición continental y las fechas eliminatorias al mundial de Qatar 2022.

“Paso por aquí para darles una noticia que no quisiera, pero lamentablemente ocurrió. He tenido una lesión complicada y no podré estar con mi Vinotinto en los duelos de Copa América”, dijo.

El evento comenzará el 13 de junio en Argentina y culminará el 10 de julio en Colombia con encuentros en varias ciudades del continente

“Me duele mucho no estar presente, porque siempre lo he dado todo por vestir el uniforme de mi país, pero esta situación me mantendrá fuera de las canchas hasta que pueda regresar con todo. Gracias por sus hermosas palabras y buenos deseos”, manifestó Osorio.