Siempre que se habla de la cafeína, se escucha sobre sus propiedades estimulantes y de las precauciones que se deben tener al consumirla. Sin embargo, esta sustancia también es una buena aliada en el ámbito de la belleza. Por eso en esta entrada de Eme de Mujer te revelamos cuáles son las propiedades estéticas de la cafeína.

Tiene un muy bajo aporte calórico y aplicada sobre la piel tiene muchos beneficios”, afirma Catalina Manzor, kinesióloga y directora de la clínica Be Mom. Es por esto -agrega- que está incorporada a muchos productos cosméticos como principio activo y muchos centros estéticos realizan tratamientos con ella, denominados cafeinoterapia.

Eso sí, la kinesióloga advierte que su uso en belleza no está recomendado para todos. “En general, para período de embarazo no se recomienda, porque puede pasar al torrente sanguíneo, o en el posparto podría cambiar el sabor de la leche. Lo mismo para quienes tengan patologías (hipertensión glicemia alterada, problemas a la tiroides, cardiopatías, etc.) no controladas, es decir, que están desestabilizados. Quienes están con supervisión médica, no hay problema”, explica Catalina Manzor.

Para el cabello

Según varios estudios, la cafeína tiene la capacidad de interactuar con los folículos, ayudando a que el pelo crezca más rápido. Lo que ocurre es que este compuesto -que se encuentra en muchas plantas como la yerba mate, el guaraná y también el té- bloquea los efectos de la dihidrotestosterona (DHT), un andrógeno que se sabe daña los folículos y provoca la caída del cabello.

Si bien, sirve beberla, en realidad el mayor efecto se logra al aplicarla de manera tópica y es por esto que varios shampoo la han incorporado entre sus ingredientes.

Contra la celulitis

“La cafeína es un fuerte lipolítico”, afirma Catalina Manzor. Esto significa que estimula la eliminación de las grasas localizadas y, en consecuencia, mejora es aspecto de la celulitis, la cual es una alteración de la célula grasa.

Según Catalina Manzor, la clave para que los tratamientos anticelulíticos con cafeína funcionen está en la concentración de ésta, de ahí que los geles y cremas que se venden en el mercado sirvan más bien como un mantenimiento, ya que como están orientados a un público estándar, la cantidad de cafeína que contienen no es muy elevada.

“Los productos que se venden con menos porcentaje ayudan, pero más bien a mantienen una piel que ya ha sido trabajada. Si una persona tiene mucha celulitis, no va a tener un gran efecto”, dice.

También existen prendas de vestir -pantalones, medias, ropa interior y calzas- impregnadas con microcápsulas cafeína, la cual es liberada de forma gradual sobre la piel en la medida que la persona las utiliza durante varias horas al día. Eso sí, muchas de las empresas que las fabrican han sido multadas, ya que por lo general la efectividad de sus productos no ha sido probada con evidencias científicas.

Como exfoliante

La cafeína también es un excelente producto natural para exfoliar y eliminar las células muertas de la piel. Existen geles y jabones que la contienen, pero también es posible elaborar de forma casera un exfoliante a base de café.

“Aplicando directamente el café molido y masajeando suavemente la zona a tratar, se logra eliminar las células muertas e impurezas, dejando la piel mucho más suave y radiante”, asegura Catalina Manzor.

Como descongestionante

Otra de las propiedades de la cafeína es su capacidad para estimular la circulación sanguínea, y es por esto que funciona muy bien para descongestionar, bajar la hinchazón y reducir las ojeras.

“Existen cosméticos para el contorno de ojos en formato roll-on creados con una fórmula a base de cafeína que están indicados, especialmente, para combatir los ojos cansados, disminuir las ojeras y bolsas, y energizar la piel”, dice la kinesióloga. También hay cremas y geles para la misma zona, que la tienen entre sus ingredientes.

