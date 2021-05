Publican el primer trailer de la reunión de ‘Friends’

Faltan cada vez menos días para que los fans de la popular serie de los 90 vean a los seis protagonistas reunidos una vez más y para aumentar su emoción, fue el primer trailer de la reunión de ‘Friends’.

Al volver al escenario 24 de los estudios de Warner Bros., los antiguos compañeros, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, se quedaron sorprendidos al ver los decorados meticulosamente recreados de un mundo que no habían visitado en 17 años.

La producción recreo los departamentos de Joey y Chandler, además del apartamento de Monica y Rachel, incluso Central Perk, donde el sofá naranja encontrado en una tienda de segunda mano siempre estaba reservado para ellos.

El primer trailer de la reunión de ‘Friends’ llegó el mismo día después de que la revista People publicó las primeras imágenes, junto con una entrevista que les realizó a los coprotagonistas de la serie.

«Me inundaron 10 años de recuerdos irremplazables«, cuenta Cox, de 56 años, en exclusiva a la revista.

Al final de sus 10 temporadas, ‘Friends’ era una de las series de televisión con más audiencia de todos los tiempos.

Ahora, por segunda vez desde el final emitido en 2004, los seis actores se reunieron durante dos días para grabar ‘Friends: The Reunion’, una celebración no guionizada de la serie de la NBC que se estrenará en HBO Max el 27 de mayo.

«Es curioso, cuando nos reunimos, es como si no hubiera pasado el tiempo, seguimos justo donde lo dejamos«, dice LeBlanc, de 53 años.

Desde recordar la serie y realizar una lectura de mesa del episodio ‘The One with The Jellyfish’ hasta incluso reimaginar el épico juego de trivial de la cuarta temporada cuando Joey y Chandler ganaron el apartamento de Monica y Rachel.

El especial de reencuentro también cuenta con invitados especiales, como Reese Witherspoon, Lady Gaga, David Beckham, Justin Bieber, BTS, entre otros.

La fecha de estreno de ‘Friends: The Reunion’ será el 27 de mayo en HBO Max, para Latinoamérica estará disponible en junio cuando el servicio de streaming esté disponible.

